به گزارش ایلنا، دنی کارواخال، مدافع راست باتجربه رئال مادرید، در تلاش است از آخرین فرصت‌های خود برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ بهره ببرد. لوئیس دلافوئنته، سرمربی تیم ملی اسپانیا، قصد دارد نام این بازیکن را در فهرست اردوی بعدی تیم ملی قرار دهد؛ فهرستی که شامل آلوارو کارراس، دین هویسن، گونزالو، مارکو آسنسیو و کارواخال است و برای بازی‌های ملی ماه مارس آماده شده است.

اسپانیا در تاریخ ۲۷ مارس در چارچوب رقابت فینالیسیما به مصاف آرژانتین خواهد رفت و سپس در ۳۰ مارس دیدار دوستانه‌ای مقابل مصر برگزار می‌کند. این بازی دوستانه اما به دلیل درگیری‌های اخیر در خاورمیانه و مشکلات امنیتی، هنوز وضعیت مشخصی ندارد، زیرا قرار بود در دوحه قطر برگزار شود. طبق گزارش‌ها، در صورت لغو، احتمال انتقال این دیدار به کشور دیگری وجود دارد.

فهرست نهایی بازیکنان اسپانیا قرار است روز جمعه ۲۰ مارس اعلام شود. مهم‌ترین نکته این فهرست، بازگشت دنی کارواخال است؛ بازیکنی که در سال‌های گذشته از ستون‌های اصلی رئال مادرید و تیم ملی اسپانیا بوده و پس از پشت‌سر گذاشتن مصدومیت‌های پی‌درپی، به فرم مطلوب نزدیک شده است.

کارواخال آخرین بار در تاریخ ۴ سپتامبر ۲۰۲۵ در دیدار مقدماتی جام جهانی برای اسپانیا به میدان رفت و در دقیقه ۶۰ به جای پدرو پورو وارد زمین شد. آن مسابقه نخستین بازی او پس از مصدومیت زانو بود که بیش از یک سال او را از میادین دور کرد. بعد از آن کارواخال بار دیگر دچار آسیب عضلانی شد و به دلیل عمل آرتروسکوپی در همان زانو، مدتی طولانی از ترکیب تیم ملی دور ماند. پیش از آن نیز پارگی رباط صلیبی باعث غیبت تقریباً یک‌ساله او در بازی‌های ملی شده بود. آخرین حضورش پیش از این دوران طولانی مصدومیت، سپتامبر ۲۰۲۴ در دیدار لیگ ملت‌های اروپا مقابل سوئیس بود.

با ۵۴ بازی ملی در کارنامه، کارواخال از چهره‌های صاحب‌نفوذ در رختکن لاروخا به شمار می‌رود. دلافوئنته امیدوار است با بازگشت این مدافع باتجربه، در جام جهانی ۲۰۲۶ که در آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار می‌شود، از تجربه و توان رهبری او بهره ببرد.

در مورد محل برگزاری دیدار فینالیسیما مقابل آرژانتین نیز هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است. این مسابقه قرار بود در دوحه برگزار شود، اما روزنامه آاس گزارش داده است که احتمال انتقال آن به ورزشگاه سانتیاگو برنابئو بسیار بالا است. علت تغییر، توقف همکاری مالی قطر و تردید فدراسیون فوتبال آرژانتین در مورد ادامه توافق‌ها عنوان شده است.

تحولات اخیر در خاورمیانه نه‌تنها دیدار فینالیسیما، بلکه چند مسابقه ملی دیگر از جمله بازی دوستانه اسپانیا و مصر را با ابهام روبه‌رو کرده است. بر اساس توافق‌های موجود، در صورت ادامه بحران‌های امنیتی، بند لغو قرارداد فعال خواهد شد و دیدارها به محل‌های جایگزین منتقل می‌شوند.

انتهای پیام/