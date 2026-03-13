انگلیس برای مهار یامال روی یک مدافع جوان حساب کرده است
لوئیس هال، مدافع ۲۱ ساله انگلیسی در بازی رفت یکهشتم نهایی مقابل بارسلونا عملکرد موفقی در مهار لامین یامال داشت.
به گزارش ایلنا، لوئیس هال، مدافع ۲۱ ساله نیوکسل، در دیدار رفت مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا مقابل بارسلونا نمایش قابلتوجهی داشت و موفق شد لامین یامال را در جریان بازی مهار کند؛ تنها گل بارسلونا در این مسابقه از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید، پنالتیای که یامال موفق به گلکردن آن شد و باعث شد بازی در ورزشگاه سنتجیمزز پارک با تساوی ۱–۱ به پایان برسد.
در طول ۹۰ دقیقه این مسابقه، یامال حتی یک بار هم موفق به دریبلزدن هال نشد و این تنها راهی بود که ستاره جوان بارسلونا توانست از مدافع نیوکسل عبور کند. نمایش هال در این دیدار یکی از نکات برجسته بازی بود و توجه کارشناسان و رسانهها را به خود جلب کرد.
هال که محصول آکادمی چلسی است، پیش از این نیز در ژانویه ۲۰۲۳ و در ۱۸ سالگی در تیم گراهام پاتر در پست دفاع چپ و گاهی هافبک به میدان رفته بود. به همین دلیل تقابل با لامین یامال در یک مسابقه بزرگ لیگ قهرمانان اروپا برای او تجربهای ناآشنا محسوب نمیشد. عملکرد او مقابل بارسلونا بهگونهای بود که مهار ستاره اسپانیایی ساده به نظر میرسید.
این مدافع انگلیسی پیش از بازی گفته بود: «نیازی به گفتن نیست که لامین یامال یک استعداد ویژه است. من دوست دارم خودم را مقابل بهترین بازیکنان جهان محک بزنم و چه فرصتی بهتر از این بازی؟»
در نهایت نیز همین اتفاق رخ داد و هال آزمون خود را با موفقیت پشت سر گذاشت.
لوئیس هال در این مسابقه علاوه بر عملکرد دفاعی، نقش فعالی در حمله داشت و با ثبت ۵ موقعیت خلقشده، بیشترین شانس گل را در زمین ایجاد کرد. کنترل توپ، چرخش بدن، حرکات انفجاری و تعادل او بین وظایف دفاعی و هجومی از نکات برجسته نمایش این بازیکن جوان بود. او همچنین با استفاده مناسب از بدن خود بارها از پرس بازیکنان بارسلونا خارج شد.
هال در فصل ۲۰۲۴-۲۰۲۳ بهصورت قرضی از چلسی به نیوکسل پیوست و در تابستان ۲۰۲۴ با مبلغ ۳۳ میلیون یورو بهطور دائمی به این باشگاه منتقل شد. روزنامه تلگراف در گزارشی درباره او نوشت که هال «از یک بازیکن نیمکتنشین در نیوکسل به بهترین دفاع چپ انگلیس تبدیل شده است».
البته مصدومیتهایی که او در سال گذشته تجربه کرد، بهویژه آسیبدیدگیای که باعث شد بازیهای پایانی فصل و حتی فینال جام اتحادیه را از دست بدهد، روند پیشرفت سریع او را تا حدی متوقف کرد.
با وجود این شرایط، لی کارسلی، سرمربی موقت وقت تیم ملی انگلیس، در نوامبر ۲۰۲۴ به هال فرصت داد تا نخستین بازی خود را برای تیم ملی بزرگسالان انجام دهد. اکنون نیز توماس توخل نام او را در میان گزینههای حضور در فهرست تیم ملی انگلیس برای جام جهانی آینده قرار داده است.
هال در آخرین فیفادی نوامبر به تیم زیر ۲۱ سالههای انگلیس دعوت شد، اما بحران در پست دفاع چپ تیم ملی میتواند شرایط را به سود او تغییر دهد. حضور بازیکنانی مانند نیکو اورایلی، لوک شاو و بازگشت جد اسپنس از مصدومیت، اردوهای ماه مارس و دیدارهای دوستانه انگلیس مقابل اروگوئه و ژاپن را به مقطعی مهم برای این مدافع جوان تبدیل کرده است.
ادی هاو، سرمربی نیوکسل، پس از بازی مقابل بارسلونا عملکرد هال را «عالی» توصیف کرد. او در این مسابقه آمار قابلتوجهی به ثبت رساند؛ از جمله ۵ پاس کلیدی، ۶ پاس در یکسوم هجومی زمین، پیروزی در ۶ از ۹ دوئل، ۷ توپگیری، ۲ دریبل موفق از ۲ تلاش، ۳ خطای گرفتهشده و ۱۰ کیلومتر دوندگی.
هاو درباره این دیدار گفت: «این یک نبرد جالب بود. لوئیس با کمک همتیمیهایش بسیار خوب دفاع کرد، اما در حمله هم عالی بود و این بخشی از دیانای فوتبالی اوست.»
با توجه به نمایش درخشان لوئیس هال در این دیدار بزرگ و در سن ۲۱ سالگی، او یکی از بازیکنانی است که میتواند در ادامه فصل و همچنین در بازی برگشت مقابل بارسلونا در نوکمپ، نقش مهمی برای نیوکسل ایفا کند؛ مدافعی که از او بهعنوان یکی از گزینههای جدی تیم ملی انگلیس در جام جهانی آینده نیز یاد میشود.