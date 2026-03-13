به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز در شبکه اجتماعی ایکس پیامی با این مضمون نوشت که ایران می‌تواند در جام جهانی شرکت کند اما امنیت جانی کاروان ایران در خطر است. این اظهار نظر عجیب از جانب میزبان مسابقات تأمل برانگیز و حتی تهدید آمیز محسوب می‌شود.

احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در واکنش به این اظهارات گفت: «قبل از اینکه ایشان این اظهار نظر را داشته باشد، به هرحال ما پیش بینی این موضوع را کرده بودیم. بر اساس منشور المپیک و قوانین جهانی، کشوری که میزبان هست باید در بحث برنامه‌ریزی، شرایط را برای همه کشورها محیا کنند.»

او در ادامه تاکید کرد: «این کشور (آمریکا) از هیچ اصولی پیروی نمی‌کند. اگر کارهایی که این کشور کرد، جنگی که به ما تحمیل کرد را هر کشور دیگری انجام می‌داد، حتما مجامع جهانی تعلیق می‌کردند و این میزبانی را از آنها می‌گرفتند. متاسفانه مجامع جهانی به جهت اینکه خودشان مستقل نیستند و حضورشان با حمایت‌های نامشروع است، در مقابل این کشورها حرفی نمی‌زنند.»

دنیامالی از پیگیری وزارت ورزش هم خبر داد: «کمتر از سه ماه تا مسابقات جام جهانی وقت داریم اما همان کشور جنگ راه انداخته و فدراسیون جهانی فوتبال و کمیته ملی المپیک حتی این رفتار را محکوم نکردند. قطعا ما پیگیر مسائل ورزش هستیم. همه فدراسیون‌ها اعتراض خود را به مجامع جهانی ارسال کردند و باز هم پیگیری می‌کنیم.»

او صحبتش را اینطور تکمیل کرد: «اگر کشورهای مسلمان و کسانی که قبلاً در ورزش جهان تحریم شده‌اند همت کنند می‌توان کارهای زیادی انجام داد. مشکل این است که ملت‌های مسلمان مثل ما فکر می‌کنند اما سران و مسئولانشان بر خلاف مصالح مردمشان قدم برمی‌دارند.»

وزیر ورزش از اقدام برای تغییر محل برگزاری بازی‌های ایران هم گفت: «ما قبلاً گفتیم که بچه‌های ما امنیت ندارند و ایشان (ترامپ) هم تایید کرده است. سفیر ایران در مکزیک با مقامات آنجا صحبت کرده تا اگر مکزیکی‌ها بتوانند میزبانی مسابقات ما را انجام دهند، حاضریم در مکزیک بازی کنیم. منتها این را هم می‌دانیم که وقتی قرعه‌کشی انجام می‌شود و کمپ‌ها بر اساس محل برگزاری تامین می‌شود، به نظر می‌رسد در فرصت باقیمانده چنین تفسیری امکان پذیر نباشد.»

دنیامالی در پایان گفت: «ما با برخی کمیته‌های المپیک و وزرای ورزش کشورها تماس مستقیم داشتند و اتفاقات اخیر را محکوم کردند ولی اینکه به صورت رسمی این محکومیت را اعلام کنند اقدام جدی نداشته‌اند.»

