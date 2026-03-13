پاکو خمس:
بازگشت منچسترسیتی مقابل رئال مأموریتی بسیار سخت است
پاکو خمس، سرمربی اسپانیایی، معتقد است منچسترسیتی برای جبران نتیجه برابر رئال مادرید کار بسیار دشواری پیش رو دارد.
به گزارش ایلنا، پاکو خمز با برنامه ال لارگوئرو از شبکه کادناسر گفتگو کرد تا در مورد مسائل مختلف از جمله بازی رفت رئال مادرید و منچسترسیتی، حریف بعدیاش در لیگ برتر، آینده خودش و همچنین درباره حضورش در انگلیس به عنوان دستیار نونو اسپیریتو سانتو در وستهم صحبت کند.
تماشای دقیق مسابقه
«این یکی از بهترین مسابقاتی است که امروز میتوان دید. جالب بود ببینیم رئال مادرید چگونه به بازی نزدیک شد. آنها در مهار حمله سیتی و وینگرهای این تیم بسیار مؤثر بودند و همین مسئله کار سیتی را برای خلق موقعیت در حمله سخت کرد.»
ناامیدی سیتی
«رئال مادرید را خیلی دوست داشتم. مهار کردن سیتی تقریباً غیرممکن است چون آنها استعداد زیادی دارند. میتوان مقابل سبک بازی واکنش نشان داد اما مقابل ایده نه. سیتی و رئال مادرید هر دو سرشار از استعداد هستند. در تئوری سیتی بسیار برتر بود اما نتیجهای رقم خورد که همه هواداران رئال مادرید آرزویش را داشتند.»
هافبکها
«بارها شنیدهام گواردیولا میگوید برای اینکه یک تیم خوب بازی کند به تعداد زیادی هافبک نیاز دارد. سیتی تنوع بسیار زیادی دارد… تیمی است که هم در حمله و هم در دفاع پیشرفت زیادی ایجاد میکند. بهترین نسخه منچسترسیتی را ندیدیم، اما یک رئال مادرید عالی را دیدیم.»
انتقاد از گواردیولا
«هیچکس از انتقاد در امان نیست. گاهی حرف میزنیم و بدون استفاده از واژههای مناسب دچار اشتباه میشویم. وقتی حرفها به شکل اشتباه تفسیر میشوند ناراحت میشوم.»
رویکرد وستهم مقابل منچسترسیتی
«امیدوارم آنها درگیر لیگ قهرمانان باشند اما با شناختی که از گواردیولا داریم کار سختی است. نتیجه سهشنبه او را مجبور میکند تلاش بیشتری کند. بعد از لغزش مقابل ناتینگهام فارست، دیگر نمیتوانند در لیگ هم اشتباه کنند.»
بازگشت احتمالی
«ما درباره سیتی صحبت میکنیم، یکی از بهترین تیمهای جهان. هیچکس چنین نتیجهای را پیشبینی نمیکرد، حتی با وجود این که وینیسیوس یک پنالتی را از دست داد. امیدوارم از بازی برگشت به همان اندازه سهشنبه لذت ببرم. سیتی باید به همان اندازه بینقص بازی کند، اما به نظر کار سختی میآید.»
فده والورده
«شاید او مثل ستارههای بزرگی که پیش از این آمدهاند در یادها نماند اما بعید است دوباره بازیکنی مانند او داشته باشند. او قلب و روح تیم است. بازیکنی در پست او که سه گل بزند، دفاع کند و حمله کند… بعد از کاری که سهشنبه انجام داد، باید او را یکی از بهترینهای جهان دانست. او همان نوع بازیکنی است که هر تیمی دوست دارد در ترکیبش داشته باشد.»
بازگشت به رایو وایکانو
«هر وقت رایو مربی نداشته باشد و به کسی نیاز داشته باشد و فکر کند من فرد مناسبی هستم، در نیم ثانیه آنجا خواهم بود.»
احیای وستهم
«فکر میکنم تاتنهام ۱۲ امتیاز از ما جلو بود و حالا فقط یک امتیاز عقب هستیم. در ۹ بازی اخیر تیم شرایط را کاملاً تغییر داده است. با روحیهای بسیار بالا وارد بخش پایانی فصل میشویم.»
دو ماه حضور در انگلیس
«این تجربهای بود که میدانستم نمیتوانم از دستش بدهم. خوششانس هستم که میتوانم این لیگ را از درون تجربه کنم.»
آداما و باشگاه بدنسازی
«او بدنی دارد که شبیه فوتبالیستها نیست. بیشتر شبیه بازیکنان NFL است. مثل یک بدنساز کوچک به نظر میرسد.»
لالیگا در برابر لیگ برتر
«وقتی درباره اینکه کدام لیگ بهتر است صحبت میشود، هر دو بهترینهای جهان هستند. هر کدام در برخی جنبهها بهترند، اما مطمئنم در هر دو لیگ تیمهای بسیار خوبی وجود دارد. داشتن رئال مادرید، بارسلونا و اتلتیکو مادرید بینظیر است. در حال حاضر تفاوتی در بودجه بین فوتبال انگلیس و اسپانیا وجود دارد. انگلیسیها میتوانند هر بازیکنی را جذب کنند.»
وسواس درباره فیزیک در اسپانیا
«امروز این مسئله یک عامل تعیینکننده است. وقتی به لیگ برتر آمدم فهمیدم اینجا واقعاً هیولاهایی وجود دارند. ویژگیهای فیزیکی مهم است اما آنچه اهمیت دارد توپ است. بازیکنانی را به من بدهید که بلد باشند فوتبال بازی کنند. وقتی ویژگیهای فیزیکی مهم میشود، باز هم باید با توپ خوب باشید. به نظر من بازیکنان باید فوتبال بازی کنند و بقیه چیزها یک امتیاز اضافه است.»
توان بدنی بارسلونا
«نکته خوب داشتن مالکیت زیاد این است که کمتر خسته میشوید، چون یعنی حریف بیشتر از شما دویده است. وقتی مقابل تیمهای فیزیکی بازی میکنید که با چهار یا پنج تعویض سطحشان را بالا میبرند، کار سخت میشود. باید مالکیت بسیار زیادی داشته باشید و اشتباهات بسیار کمی انجام دهید. بارسلونا ویژگیهای خودش را دارد و باید بیشترین استفاده را از آنها ببرد.»