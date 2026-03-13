علیپور: متاسفم که می‌بینم مدارس و دانشگاه‌ها هدف قرار گرفته است

علی علیپور، مهاجم تیم ملی گفت:خواهش من به عنوان برادر کوچک از همه هموطنان این است که در این شرایط بیشتر و بیشتر کمک حال هم باشیم.

به گزارش ایلنا و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، علی علیپور درباره حمله صهیونی -آمریکایی به کشورمان عنوان کرد:متاسفم که می بینیم مدارس و ورزشگاه ها هدف قرار گرفته و تخریب شده اند.این رویه و جنایت ها دشمن باید مایه تاسف جامعه بین الملل باشد.

استادیوم آزادی، ورزشگاه ملی ما بود و هست که همه ایرانیان و مردم خاطرات ورزشی زیادی از آن دارند. سال ۱۲ هزار نفری آزادی هم محل برگزاری مسابقات والیبال، فوتسال، کشتی، هندبال و ... بوده که از بچگی خاطرات زیادی با آن داشته ایم که به این شکل ناجوانمردانه از سوی دشمنان مورد حمله قرار گرفت.

وی افزود:این حمله از سوی همه ما ورزشکاران ایران محکوم است و مطمئن هستم دست به دست هم داده و بهتر از آن را با وحدت و همدلی خواهیم ساخت.

علیپور خاطرنشان کرد: خواهش من به عنوان برادر کوچک از همه هموطنان این است که در این شرایط بیشتر و بیشتر کمک حال هم باشیم.

هر کسی به فراخور شغل خودش سعی کند به هموطن خود کمک کند و بیشتر از قبل به یکدیگر کمک کنیم و آرامش بدهیم. البته مطمئن هستم مردم عزیز کشورم در کنار هم بوده و این موارد را رعایت می کنند.

