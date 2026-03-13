به گزارش ایلنا، تنش‌های امنیتی اخیر در منطقه برنامه سفر دو تیم مدعی لیگ عربستان را با مشکل روبه‌رو کرده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که شلیک موشک‌ها و پهپادهایی از سوی ایران به سمت پایگاه‌های آمریکایی مستقر در عربستان باعث ایجاد اختلال در برخی پروازها شده و به همین دلیل باشگاه‌های الهلال و النصر برای سفر به شهرهای محل برگزاری بازی‌های هفته بیست‌وششم لیگ روشن با محدودیت‌هایی مواجه شده‌اند.

الهلال قرار است شنبه در چارچوب این هفته از رقابت‌ها در شهر الاحساء میهمان الفتح باشد و النصر نیز در الدمام برابر الخلیج به میدان برود. با این حال شرایط پروازی در ساعات گذشته باعث شده برنامه سفر این دو تیم با ابهام همراه شود.

معن القویعی، خبرنگار سعودی نزدیک به الهلال، در حساب خود در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد که کاروان «الزعیم» صبح شنبه به صورت زمینی راهی الاحساء خواهد شد تا برای دیدار مقابل الفتح آماده شود.

در سوی دیگر، عبدالعزیز العصیمی، خبرنگار نزدیک به باشگاه النصر، نیز در صفحه شخصی خود در «ایکس» نوشت که «العالمی» قرار است فردا جمعه به سمت الدمام حرکت کند. با این حال او توضیح داد هنوز مشخص نیست این سفر به صورت زمینی انجام می‌شود یا هوایی و تصمیم نهایی به شرایط موجود بستگی دارد، هرچند باشگاه برای هر دو گزینه آمادگی لازم را در نظر گرفته است.

در همین حال برخی هواداران دو تیم ابراز نگرانی کرده‌اند که سفر احتمالی زمینی می‌تواند بر شرایط بدنی بازیکنان و آمادگی آنها پیش از مسابقه تأثیر بگذارد؛ به‌خصوص در فصلی که رقابت در صدر جدول لیگ روشن بسیار نزدیک دنبال می‌شود.

در حال حاضر النصر با ۶۴ امتیاز در صدر جدول قرار دارد. الاهلی با ۶۲ امتیاز در رتبه دوم ایستاده و الهلال نیز با اختلاف سه امتیازی نسبت به صدر در جایگاه سوم جدول قرار گرفته است.

