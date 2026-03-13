به گزارش ایلنا، پاری‌سن‌ژرمن با هدایت لوییس انریکه فصل را به گونه‌ای ادامه می‌دهد که گویی هدف اصلی آن تکرار موفقیت‌های درخشان سال گذشته است. تیم پاریسی پس از فتح شش جام از هفت جام ممکن در فصل ۲۵‑۲۰۲۴، حالا تلاش می‌کند دوباره همان روند موفق را ادامه دهد و مهم‌ترین هدفش نیز حفظ عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا است. نشانه‌ای از این جاه‌طلبی در دیدار رفت مرحله یک‌هشتم نهایی مقابل چلسی دیده شد؛ جایی که نماینده فرانسه برتری قابل‌توجهی از خود نشان داد.

با وجود آنکه پاری‌سن‌ژرمن مسیر این فصل از لیگ قهرمانان را از مرحله پلی‌آف آغاز کرد، عملکرد این تیم تاکنون بسیار قدرتمند بوده است. خاطره فصل گذشته که آنها نیز پس از عبور از پلی‌آف در نهایت قهرمان شدند هنوز تازه است و حالا شاگردان انریکه با نمایشی مسلط دوباره توجه فوتبال اروپا را به خود جلب کرده‌اند. پاریسی‌ها شاید در ابتدای بازی‌ها با احتیاط پیش بروند، اما زمانی که ریتم خود را پیدا می‌کنند، کنترل مسابقه را در دست می‌گیرند و رقبای‌شان را تحت فشار قرار می‌دهند.

پس از تردیدهای ابتدایی در شروع فصل، تیم انریکه اکنون به یکی از قدرتمندترین تیم‌های این رقابت‌ها تبدیل شده است. آمارها نیز این برتری را تأیید می‌کند؛ پاری‌سن‌ژرمن در بسیاری از شاخص‌های کلیدی لیگ قهرمانان در صدر قرار دارد و عملکردش شباهت زیادی به یک ماشین هجومی منظم پیدا کرده است.

در بخش تهاجمی، آمار این تیم چشمگیر است. پاریسی‌ها با ثبت ۶۹۳ حمله بیشترین تعداد حملات را در لیگ قهرمانان داشته‌اند و با ۳۱ گل زده نیز بهترین خط حمله مسابقات را در اختیار دارند. از این گل‌ها، ۲۵ گل از داخل محوطه جریمه به ثمر رسیده، اما شش گل از راه دور نیز نشان‌دهنده توانایی آنها در گلزنی از فاصله‌های مختلف است؛ موضوعی که در برابر تیم‌هایی با دفاع فشرده اهمیت زیادی دارد.

برتری پاری‌سن‌ژرمن در آمار شوت‌ها نیز کاملاً مشهود است. تیم انریکه تاکنون ۲۳۲ شوت به سمت دروازه رقبا زده و ۸۵ شوت در چارچوب ثبت کرده که هر دو آمار بالاتر از سایر تیم‌های حاضر در رقابت‌ها است. البته یک نکته قابل توجه در این میان تعداد شوت‌هایی است که خارج از چارچوب می‌رود؛ پاریسی‌ها در این شاخص با ۷۵ ضربه در رتبه دوم قرار دارند، موضوعی که می‌تواند یکی از نقاط قابل بهبود در بازی آنها باشد.

پایه اصلی این قدرت هجومی، عملکرد خط میانی است. سبک بازی انریکه بر مالکیت توپ همراه با حرکت‌های عمودی و حملات مستقیم به سمت دروازه حریف بنا شده و از زمان حضور او در پاریس این فلسفه به‌وضوح در تیم نهادینه شده است. نتیجه این رویکرد در آمار گردش توپ دیده می‌شود؛ پاری‌سن‌ژرمن بهترین آمار مالکیت، پاس‌های کامل، پاس‌های دقیق و درصد موفقیت در پاس‌ها را در میان تمام تیم‌های لیگ قهرمانان دارد و در این بخش تقریباً هیچ تیمی به آنها نزدیک نشده است.

با این حال، تنها نقطه‌ای که هنوز جای پیشرفت دارد عملکرد دفاعی است. پاری‌سن‌ژرمن در زمان از دست دادن توپ با پرس فعال تلاش می‌کند مالکیت را سریع بازپس بگیرد و در این شاخص در رتبه هفتم رقابت‌ها قرار دارد. اما با دریافت ۱۷ گل در جایگاه سیزدهم جدول گل‌های خورده ایستاده است؛ آماری که نشان می‌دهد کادر فنی همچنان به دنبال کاهش گل‌های دریافتی و افزایش ثبات دفاعی است.

در همین حال، لوییس انریکه با وجود برتری آماری تیمش کاملاً راضی به نظر نمی‌رسد. این مربی اسپانیایی معتقد است بازیکنانش هنوز به بالاترین سطح خود نرسیده‌اند و پس از پیروزی ۲-۵ برابر چلسی ـ تیمی که پیش‌تر در فینال جام جهانی باشگاه‌ها شکست داده بودند ـ نیز تأکید کرد: «ما در بهترین وضعیت‌مان نیستیم.»

انریکه که به سخت‌گیری و استانداردهای بالا معروف است، اعتقاد دارد تیمش در برخی جنبه‌ها هنوز جای پیشرفت دارد. یکی از مهم‌ترین موارد از نظر او ریتم بازی و روانی در گردش توپ است. او در یکی از نشست‌های خبری گفت: «ما در تلاش هستیم آن روان بودن در گردش توپ را که معمولاً داریم و در حال حاضر به صددرصد نرسیده است دوباره به دست بیاوریم.»

سرمربی پاری‌سن‌ژرمن همچنین بر روحیه رقابتی تیمش تأکید دارد و معتقد است شاگردانش باید برای هر توپ تا آخرین لحظه بجنگند. او در این باره گفت: «ممکن است بهتر یا بدتر بازی کنیم اما هرگز تسلیم نمی‌شویم.»

پروژه‌ای که انریکه در پاریس هدایت می‌کند هدفی فراتر از موفقیت‌های مقطعی دارد؛ ساختن تیمی که بتواند در فوتبال اروپا سلطه‌ای پایدار ایجاد کند. حالا که رقابت‌ها به مراحل حساس نزدیک می‌شود، پاری‌سن‌ژرمن بار دیگر رؤیای فتح لیگ قهرمانان را در سر دارد؛ جامی که این بار قرار است در مجارستان اهدا شود. باید دید این تیم فرانسوی می‌تواند بار دیگر بر بام فوتبال اروپا بایستد یا نه.

