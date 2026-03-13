ورود آرسنال به نبرد میلیونی برای جذب ستاره انگلیسی

به گزارش ایلنا، باشگاه آرسنال شرایط ولنتینو لیورامنتو را با دقت دنبال می‌کند و گزارش‌ها حاکی از آن است که مدیران این باشگاه در حال بررسی ارائه پیشنهادی جدی برای جذب این مدافع ملی‌پوش انگلیسی در پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی هستند. توپچی‌ها برای فصل آینده به دنبال تقویت خط دفاعی خود هستند و گفته می‌شود میکل آرتتا این مدافع ۲۳ ساله را به عنوان یکی از گزینه‌های مهم برای این پست در نظر گرفته است.

روزنامه تلگراف گزارش داده است که قرارداد لیورامنتو با نیوکسل تا دو سال دیگر اعتبار دارد، اما او هنوز نشانه‌ای از تمایل برای تمدید قرارداد و امضای توافق جدید با این باشگاه نشان نداده است. همین موضوع باعث شده نیوکسل در موقعیتی حساس قرار بگیرد و آرسنال امیدوار است از ابهام ایجاد شده درباره آینده این بازیکن در سنت جیمزز پارک بهره ببرد.

در عین حال، نیوکسل تمایل زیادی دارد این مدافع ۲۳ ساله را در ترکیب خود حفظ کند، اما شرط اصلی این باشگاه آغاز مذاکرات برای تمدید قرارداد پیش از باز شدن پنجره نقل‌وانتقالات است. مدیران نیوکسل به خوبی می‌دانند که اگر لیورامنتو با پیشنهاد قرارداد جدید موافقت نکند، ارزش او در بازار نقل‌وانتقالات ممکن است کاهش پیدا کند. تلگراف همچنین مدعی شده است که روند مذاکرات برای تمدید قرارداد در حال حاضر متوقف شده و علاقه آرسنال می‌تواند شرایط را پیچیده‌تر کند.

لیورامنتو از زمان انتقالش از ساوتهمپتون به نیوکسل در سال ۲۰۲۳ با مبلغی در حدود ۳۲ میلیون پوند، عملکرد قابل توجهی در ترکیب این تیم ارائه داده است. ارزش فعلی او در بازار حدود ۶۰ میلیون پوند برآورد می‌شود که نشان‌دهنده جایگاه مهمش در تیم ادی هاو و همچنین تمایل نیوکسل برای حفظ این بازیکن با وجود توجه چند باشگاه بزرگ لیگ برتری است. پیش از این نیز گزارش‌هایی منتشر شده بود مبنی بر اینکه منچسترسیتی به صورت جدی وضعیت این مدافع انگلیسی را زیر نظر دارد.

