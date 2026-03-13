هشدار اسطوره به دروازهبان لیورپول درباره مقصد بعدی
به گزارش ایلنا، جان آلدریج، مهاجم سابق لیورپول، از کائومین کلهر خواسته است که به چلسی نپیوندد و معتقد است این دروازهبان ایرلندی هنوز هم میتواند آیندهای در آنفیلد داشته باشد. او در حالی که درباره مسیر حرفهای این دروازهبان برنتفورد صحبت میکرد، تأکید کرد با توجه به تغییرات احتمالی در کادر فنی لیورپول در سالهای آینده، بازگشت دوباره کلهر به ترکیب این تیم دور از ذهن نیست.
آلدریج در گفتوگو با سایت گل از عملکرد این دروازهبان تمجید کرد و در عین حال از فروش او با مبلغی نسبتاً پایین به برنتفورد ابراز ناراحتی کرد. او گفت: «کلهر دروازهبان فوقالعادهای است. ما او را دوست داشتیم، هواداران هم دوستش داشتند… او هرگز کار اشتباهی انجام نداد. چیزی که واقعاً من را شگفتزده کرد این بود که او با حدود ۱۵ میلیون پوند فروخته شد. فکر میکردم ارزش او به ۴۰ میلیون پوند برسد.» آلدریج سپس ابراز امیدواری کرد بندی در قرارداد وجود داشته باشد که امکان بازگرداندن کلهر را فراهم کند: «فقط امیدوارم بندی در قرارداد باشد تا وقتی لیورپول برای جذب او اقدام کرد، بتوانیم پس از کسب تجربه، دوباره با همان ۱۵ میلیون پوند او را برگردانیم.»
او همچنین درباره شایعات مربوط به علاقه چلسی به جذب این دروازهبان صحبت کرد و معتقد است کلهر نباید چنین انتقالی را در نظر بگیرد، بهخصوص پس از آنکه در ژوئن ۲۰۲۵ با قراردادی پنجساله راهی برنتفورد شد. آلدریج در این باره هشدار داد: «چلسی؟ او نمیتواند به آنجا برود. دوره شاگردیاش را در لیورپول گذرانده است و الان هم در تیمی که عملکرد بسیار خوبی دارد در حال کسب تجربه است. از او خواهش میکنم این کار را نکند.»
به اعتقاد این ستاره سابق لیورپول، مسیر حرفهای کلهر هنوز فرصتهای زیادی پیش رو دارد و سن او برای یک دروازهبان همچنان یک مزیت محسوب میشود. آلدریج در پایان گفت: «هر اتفاقی بیفتد، قطعاً میتواند در آینده به یک باشگاه بزرگ برود. نباید فراموش کنیم که در مقیاس دروازهبانها هنوز نسبتاً جوان است.»