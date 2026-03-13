به گزارش ایلنا، آلوارو آربلوا که بعد از شکست برابر ختافه برای مدتی در آستانه ثبت یکی از ضعیف‌ترین شروع‌های تاریخ سرمربیان رئال مادرید قرار گرفته بود، خیلی زود مسیر تیمش را عوض کرد. دو پیروزی متوالی شرایط را به سود او تغییر داد و برد مقابل تیم پپ گواردیولا حتی باعث شد نامش در آمارهای تاریخی باشگاه هم مطرح شود. این مربی اگرچه نخستین تجربه اروپایی‌اش را در آخرین مسابقه مرحله گروهی لیگ قهرمانان با شکست پشت سر گذاشت، اما در ادامه با سه برد متوالی برابر بنفیکا و منچسترسیتی موفق شد رکورد بهترین آغاز یک سرمربی رئال مادرید در مراحل حذفی جام باشگاه‌های اروپا را تکرار کند.

در واقع این بهترین شروعی است که تاکنون برای یک مربی در این رقابت‌ها ثبت شده است، چرا که هیچ سرمربی‌ای در چهار دیدار رفت و برگشت ابتدایی خود در مراحل حذفی موفق به کسب چهار پیروزی پیاپی نشده است. نکته جالب اینجاست که از میان مربیانی که پیش‌تر چنین شروعی داشته‌اند، سه نفر در نهایت جام قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا را بالای سر برده‌اند. نخستین نفر خوزه ویالونگا بود؛ مربی‌ای که ماجراجویی تاریخی رئال مادرید در معتبرترین تورنمنت باشگاهی اروپا را آغاز کرد. تیم او ابتدا سروت را شکست داد و سپس در دیدار رفت پارتیزان را با نتیجه ۴-۰ مغلوب کرد، اما در بازی برگشت در بلگراد با نتیجه ۳-۰ برابر همان تیم شکست خورد. با این حال این ناکامی مانع از آن نشد که رئال مادرید در فصل ۱۹۵۶-۱۹۵۵ به عنوان نخستین قهرمان تاریخ این رقابت‌ها شناخته شود.

پس از او، لوییس کارنیلیا هدایت تیم را بر عهده گرفت و کار خود را با پیروزی مقابل آنتورپ آغاز کرد. تیم تحت هدایت او در ادامه سویا را نیز شکست داد، هرچند در دیدار برگشت در خانه سویا به تساوی ۲-۲ رضایت داد. این اتفاق در سومین دوره جام باشگاه‌های اروپا در فصل ۱۹۵۸-۱۹۵۷ رخ داد؛ رقابتی که مانند دو دوره قبلی در نهایت با قهرمانی نماینده مادرید به پایان رسید.

چند دهه بعد لوییس مولونی نیز تجربه‌ای مشابه داشت. او در فصل ۱۹۷۹-۱۹۷۸ ابتدا پروگرس نیدرکورن از لوکزامبورگ را شکست داد و سپس برابر گراس‌هاپر سوئیس به پیروزی رسید. با این حال روند خوب او خیلی دوام نیاورد و در نهایت تیم سوئیسی به شکل غیرمنتظره‌ای رئال مادرید را از رقابت‌ها کنار زد. جالب اینکه همان مسابقات تنها حضور مولونی به عنوان سرمربی رئال در مهم‌ترین تورنمنت باشگاهی اروپا بود؛ مربی‌ای که در تاریخ این باشگاه بیشتر با لقب «آتش‌نشان» شناخته می‌شود.

سال‌ها بعد کارلو آنچلوتی نیز به این فهرست اضافه شد. او در فصل ۲۰۱۴-۲۰۱۳ ابتدا شالکه را از پیش رو برداشت و سپس بروسیا دورتموند را با نتیجه ۳-۰ شکست داد؛ همان نتیجه‌ای که سال‌ها بعد مقابل منچسترسیتی نیز تکرار شد. با این حال در دیدار برگشت، دورتموند تا دقیقه ۳۷ با برتری ۲-۰ شرایطی ایجاد کرده بود که بازگشت دراماتیکی را رقم بزند. آنچلوتی و تیمش از آن لحظات دشوار عبور کردند و در نهایت همان فصل با فتح لیگ قهرمانان اروپا کار خود را به پایان رساندند.

