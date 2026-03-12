ستاره سابق بارسلونا با استقلال فسخ کرد!

به گزارش ایلنا به نقل از رسانه «آفریکافوت»، مونیر الحدادی، مهاجم بین‌المللی مراکش، پس از پایان همکاری خود با باشگاه استقلال تهران در مرکز توجه بازار نقل‌وانتقالات قرار گرفته و چند باشگاه سرشناس در شمال آفریقا شرایط جذب او را بررسی می‌کنند.

بر اساس اطلاعات اختصاصی این رسانه، مدیر برنامه‌های مهاجم پیشین بارسلونا در روزهای اخیر پرونده این بازیکن را به چند باشگاه مطرح منطقه ارائه کرده تا برای فصل آینده پروژه‌ای جدید برای او پیدا شود.

طبق این گزارش، دو باشگاه بزرگ فوتبال مراکش یعنی الوداد کازابلانکا و الرجاء کازابلانکا از جمله تیم‌هایی هستند که نام الحدادی روی میز مدیران آن‌ها قرار گرفته و احتمال دارد برای تقویت خط حمله خود جذب این بازیکن باتجربه را بررسی کنند.

همچنین گفته می‌شود مدیر برنامه‌های این مهاجم مراکشی پرونده او را به دو باشگاه سرشناس تونسی، یعنی الترجی تونس و کلوب آفریکین نیز ارائه داده تا میزان علاقه آن‌ها برای جذب این بازیکن در پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی ارزیابی شود.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که دوران حضور الحدادی در فوتبال ایران زودتر از حد انتظار به پایان رسید. این مهاجم ۲۹ ساله در شرایطی ایران را ترک کرد که پس از حمله آمریکا و اسرائیل از طریق مرزهای زمینی ایران را به سمت ترکیه و سپس اسپانیا ترک کرد.

الحدادی که در آکادمی مشهور «لاماسیا» بارسلونا پرورش یافته، در سال‌های ابتدایی فوتبال خود به‌عنوان یکی از استعدادهای هجومی آینده‌دار این باشگاه شناخته می‌شد. او در طول دوران حرفه‌ای خود پیراهن چند باشگاه مطرح اسپانیا از جمله والنسیا، سویا و دپورتیوو آلاوس را نیز به تن کرده و تجربه قابل توجهی در سطح نخست فوتبال اروپا به دست آورده است.

این مهاجم مراکشی از نظر فنی بازیکنی چندپسته در خط حمله محسوب می‌شود و توانایی بازی هم در نقش مهاجم مرکزی و هم در کناره‌های خط حمله را دارد. سرعت، تحرک بالا و توانایی نفوذ به عمق دفاع حریف از جمله ویژگی‌هایی است که او را به گزینه‌ای جذاب برای تیم‌های در جست‌وجوی مهاجمی باتجربه تبدیل کرده است.

با این حال، تا این لحظه هیچ مذاکره رسمی با باشگاه‌های یادشده نهایی نشده و گفت‌وگوها هنوز در مرحله بررسی اولیه قرار دارد. انتظار می‌رود در هفته‌های آینده و با ادامه تماس‌های مدیر برنامه‌های الحدادی با باشگاه‌های مختلف، وضعیت آینده این مهاجم مراکشی روشن‌تر شود.

گفتنی است؛ رسانه آفریقایی‌ در حالی خبر از فسخ قرارداد این ستاره مراکشی داده که باشگاه استقلال تهران روز گذشته طی اطلاعیه‌ای قطع همکاری یکطرفه الحدادی را تکذیب کرده بود.

