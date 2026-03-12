تردید وینیسیوس پشت نقطه پنالتی: پیشنهاد ضربه به والورده

به گزارش ایلنا، این لحظه می‌توانست پایانی طلایی بر یکی از بهترین نمایش‌های شب باشد، اما همه‌چیز آن‌طور که انتظار می‌رفت پیش نرفت.

پیش از زدن ضربه پنالتی، وینیسیوس جونیور توپ را به فده والورده پیشنهاد کرد؛ هافبکی که با سه گل در همان مسابقه در اوج اعتمادبه‌نفس قرار داشت. با این حال، والورده این پیشنهاد را رد کرد. ستاره اروگوئه‌ای که پیش‌تر نیز گفته بود علاقه زیادی به زدن ضربات پنالتی ندارد، در همان شب درخشان هم ترجیح داد این مسئولیت را بر عهده نگیرد و معتقد بود این لحظه متعلق به هم‌تیمی برزیلی‌اش است.

در نهایت، تصمیم بر این شد که خود وینیسیوس پشت توپ بایستد. در حالی که بازیکنان رئال اطراف نقطه پنالتی حضور داشتند، ترنت الکساندر-آرنولد کنار وینیسیوس ایستاد تا از او محافظت کند و اجازه ندهد کسی تمرکز او را بر هم بزند. نگاه‌ها به شماره ۷ رئال دوخته شده بود. وینیسیوس چند قدم به عقب رفت، به سمت توپ حرکت کرد و ضربه‌اش را زد، اما جان‌لوئیجی دوناروما با واکنشی تماشایی مسیر توپ را تشخیص داد و با شیرجه‌ای به سمت راست خود آن را مهار کرد.

مهار پنالتی سکوتی ناگهانی در سانتیاگو برنابئو ایجاد کرد؛ ورزشگاهی که لحظاتی قبل غرق در هیجان بود. با این حال، واکنش وینیسیوس خیلی زود فضای احساسی ورزشگاه را تغییر داد. او بلافاصله دستانش را بالا برد و به نشانه عذرخواهی از هواداران واکنش نشان داد؛ حرکتی صادقانه که باعث شد اعتراض‌های پراکنده خیلی زود جای خود را به تشویق بدهد.

وینیسیوس پس از آن نیز بدون افت روحیه به بازی ادامه داد و مانند دقایق قبل برای خلق موقعیت تلاش کرد. رفتار او، از پیشنهاد اولیه برای واگذاری پنالتی به والورده تا عذرخواهی صادقانه پس از مهار ضربه، پیامی روشن برای هواداران داشت. نام وینیسیوس بار دیگر در برنابئو طنین‌انداز شد؛ نه فقط به خاطر گل یا پاس گل، بلکه به دلیل رفتاری که روحیه تیمی و احترام به هواداران را نشان می‌داد.

