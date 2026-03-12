به گزارش ایلنا، درخشش خیره‌کننده و عملکرد بی‌نقص نمایندگان فوتبال انگلستان در فاز گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپای فصل ۲۰۲۵-۲۰۲۶، در یک چرخش ناگهانی با نتایجی دور از انتظار و بهت‌آور در دور رفت مرحله یک‌هشتم نهایی جایگزین شده است. آمارها نشان می‌دهد که هیچ‌یک از شش تیم پرقدرت انگلیسی حاضر در این آوردگاه حساس، نتوانستند در دیدارهای رفت خود طعم پیروزی را بچشند و با دستانی خالی و کارنامه‌ای منفی زمین مسابقه را ترک کردند.

پرونده دور رفت از مرحله یک‌هشتم نهایی این رقابت‌های معتبر، شب گذشته با انجام چهار دیدار پایانی بسته شد تا وضعیت نمایندگان جزیره به طور کامل مشخص گردد. در فصل جاری، فوتبال انگلیس با لشکری شش نفره شامل لیورپول، نیوکاسل، تاتنهام، آرسنال، چلسی و منچسترسیتی پا به این مرحله گذاشته است. در مسیر رسیدن به این نقطه، کلاغ‌های نیوکاسل مجبور شدند از سد دشوار مسابقات پلی‌آف عبور کنند تا به جمع شانزده تیم برتر راه یابند، در حالی که پنج نماینده دیگر انگلستان با اقتدار و به صورت مستقیم جواز حضور در این مرحله را به دست آورده بودند.

در میان این شش تیم، تنها آرسنال و نیوکاسل موفق شدند از شکست در هفته جاری رقابت‌های اروپایی فرار کنند و با نتیجه تساوی به کار خود پایان دهند. با این وجود، کفه ترازو به سود توپچی‌های لندن سنگینی می‌کند؛ شاگردان میکل آرتتا پس از کسب یک تساوی ارزشمند یک بر یک در ورزشگاه بای آرنا، اکنون با روحیه‌ای مضاعف و خوش‌بینی فراوان به انتظار دیدار برگشت در استادیوم خانگی خود، امارات، نشسته‌اند تا بلیت صعود به جمع هشت تیم پایانی را رزرو کنند. در سوی دیگر، لیورپول که در یک نبرد نزدیک در استانبول با اختلاف تنها یک گل نتیجه را واگذار کرده است، امیدواری بسیاری دارد تا با تکیه بر جو وحشتناک ورزشگاه آنفیلد، این شکست خفیف را جبران کرده و مسیر صعود خود را هموار سازد.

با این حال، شرایط برای سه غول دیگر فوتبال جزیره به شدت بحرانی و نگران‌کننده است. تاتنهام، چلسی و منچسترسیتی در دیدارهای رفت خود متحمل شکست‌های سنگین با اختلاف سه گل شده‌اند و حالا کوهی از مشکلات را پیش روی خود می‌بینند. جبران این اختلاف فاحش در بازی‌های برگشت خانگی، ماموریتی است که اگرچه روی کاغذ غیرممکن نیست، اما بدون شک یکی از دشوارترین چالش‌های این باشگاه‌ها در لیگ قهرمانان اروپا خواهد بود و نیازمند رقم خوردن بازگشت‌هایی تاریخی در مستطیل سبز است.

