ناجی آرسنال مقابل لورکوزن؛ آیا تصمیم داور اشتباه بود؟

به گزارش ایلنا، آرسنال در دیدار رفت مرحله یک‌ هشتم لیگ قهرمانان اروپا برابر بایر لورکوزن از شکست فرار کرد؛ جایی که کای هاورتز، بازیکنی که فوتبال حرفه‌ای خود را در همین باشگاه آغاز کرده بود، در دقیقه ۸۹ از روی نقطه پنالتی گل تساوی را به ثمر رساند تا مسابقه با نتیجه ۱-۱ پایان یابد. با این حال، صحنه اعلام پنالتی خیلی زود به یکی از بحث‌برانگیزترین لحظات بازی تبدیل شد.

در جریان پخش تلویزیونی، درباره اینکه آیا اساساً خطایی رخ داده یا نه، بحث‌های زیادی شکل گرفت. مالک تیلمان از لورکوزن با یک تکل لغزشی تلاش کرد توپ را دفع کند. توپ برخورد کوچکی با پشت پای نونی مادوئکه داشت، اما مارتین اوسلوند، کارشناس فوتبال، اعتقاد داشت این تماس برای اعلام پنالتی کافی نیست. او گفت: «به‌نظر من این پنالتی نیست. فکر می‌کنم کاملاً شبیه‌سازی است.» اوسلوند معتقد بود مادوئکه خود را به زمین انداخته، هرچند تیلمان نیز با کف استوک وارد صحنه شده بود. او درباره این صحنه توضیح داد: «این یک بازی دفاعی فوق‌العاده ناشیانه بود. البته نمی‌توان لورکوزن را سرزنش کرد اما در چنین موقعیتی نباید خودتان را به آن شکل داخل صحنه پرتاب کنید.»

در سوی دیگر، مادوئکه پس از پایان مسابقه روایت متفاوتی ارائه داد و درباره لحظه برخورد گفت: «من تماس را احساس کردم، زمین خوردم و بعد پنالتی اعلام شد.»

اعتراض‌ها تنها به کارشناسان محدود نشد. چند بازیکن لورکوزن و همچنین سرمربی تیم، کاسپر هیولمند، با تصمیم داور مخالفت کردند. او در واکنش به این صحنه گفت: «هیچ تماسی وجود ندارد و بعد او زمین می‌خورد. این پنالتی نیست. اگر داور سوت نمی‌زد و کمک داور ویدیویی آن را بررسی می‌کرد، پنالتی اعلام نمی‌شد.»

