مورایس به فکر جبران در فصل آینده
مدیر باشگاه شارجه اعلام کرد این باشگاه از حالا برنامهریزی برای تقویت تیم و جبران ناکامی در لیگ برتر امارات را آغاز کرده است.
به گزارش ایلنا، شارجه که فصل جاری لیگ برتر امارات را ناامیدکننده آغاز کرد و در مقاطعی در میان تیمهای پایین جدول قرار داشت، با حضور ژوزه مورایس توانست دو عنوان قهرمانی سوپرجام امارات و سوپرکاپ مشترک امارات و قطر را به دست بیاورد؛ موفقیتهایی که با پیروزی برابر شباب الاهلی و الغرافه رقم خورد. با این حال این تیم در لیگ برتر شرایط خوبی ندارد و اکنون به دنبال بهبود وضعیت خود و فاصله گرفتن از منطقه خطر است.
ابراهیم صالح سمبیج، رئیس شرکت فوتبال باشگاه شارجه، اعلام کرد مدیران باشگاه از حالا برنامهریزی برای فصل آینده را آغاز کردهاند تا ناکامی در رقابت برای قهرمانی لیگ حرفهای امارات در فصل جاری جبران شود.
او گفت زمانی که هیئتمدیره جدید هدایت باشگاه را بر عهده گرفت، هدف اصلی کسب دو جام سوپرجام امارات و سوپرکاپ مشترک امارات و قطر بود و خوشبختانه تیم توانست هر دو عنوان را به دست آورد. با این حال با از دست رفتن شانس قهرمانی در لیگ، تمرکز باشگاه اکنون بر آمادهسازی بهتر برای فصل آینده است.
سمبیج همچنین تأکید کرد تیم در حال عبور از دورهای از تغییرات است و بازیکنان برای رسیدن به هماهنگی بیشتر به زمان نیاز دارند. او افزود باشگاه در تلاش است نیازهای فنی تیم را بهویژه در زمینه جذب بازیکنان جدید برای فصل آینده تأمین کند.
شارجه در حال حاضر با ۲۰ امتیاز در رده هشتم جدول لیگ برتر امارات قرار دارد و با توجه به فاصله ۲۶ امتیازی با شباب الاهلی صدرنشین، عملاً شانسی برای قهرمانی ندارد. این تیم همچنین از رقابتهای جام ریاست جمهوری و لیگ نخبگان آسیا نیز کنار رفته است.