بازگشت سردار آزمون به گلزنی با پیروزی پرگل شباب الاهلی

به گزارش ایلنا، سردار آزمون که فصل گذشته با ثبت ۲۷ گل و ۱۰ پاس گل بهترین گلزن شباب الاهلی بود، در فصل جاری به دلیل دو مصدومیت نتوانست همان درخشش همیشگی را تکرار کند. با این حال او در دیدار چهارشنبه شب مقابل کلباء بار دیگر توانایی‌هایش را نشان داد و پس از مدت‌ها نامش در میان گلزنان تیمش قرار گرفت.

آزمون فصل ۲۶-۲۰۲۵ را در حالی آغاز کرد که با مصدومیت روبه‌رو بود و در سه مسابقه ابتدایی لیگ برتر امارات و یک بازی لیگ نخبگان آسیا در فهرست تیمش قرار نداشت. او در هفته چهارم ادنوک لیگ مقابل النصر به میدان رفت و در همان حضور کوتاه، گل پیروزی‌بخش تیمش را به ثمر رساند، اما مصدومیتی دیگر باعث شد دوباره مدتی از میادین دور بماند.

این مهاجم ایرانی پس از انجام عمل جراحی و حدود پنج ماه دوری از میادین، در هفته هفدهم لیگ امارات مقابل الظفره به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شد و با ارسال پاس گل برای سعید عزت‌اللهی بازگشت خود را اعلام کرد. او در دو بازی بعدی برابر الوصل و الوحده نیز با وجود زمان بازی محدود، عملکرد موثری داشت.

آزمون در دیدار برابر کلباء برای چهارمین بازی متوالی از دقیقه ۶۶ به میدان رفت و تنها ۱۱ دقیقه بعد با ضربه سر تماشایی روی ارسال فدریکو کارتابیا از روی کرنر، گل چهارم تیمش را به ثمر رساند تا در پیروزی ۵ بر ۱ شباب الاهلی سهم داشته باشد.

این گل نخستین گل آزمون از ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ و دومین گل او در فصل جاری بود؛ گلی که برابر تیم کلباء با حضور چهار بازیکن ایرانی به ثمر رسید.

شباب الاهلی چهار روز دیگر در لیگ برتر امارات به مصاف دبا الفجیره خواهد رفت و آزمون امیدوار است با حضور در ترکیب اصلی تیمش، روند گلزنی خود را ادامه دهد.

انتهای پیام/