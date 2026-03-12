احتمال حضور رونالدو در آزتکا؛ مکزیکیها چشمانتظار یک شب تاریخی
بازسازی ورزشگاه افسانهای آزتکا شور تازهای میان هواداران فوتبال در مکزیک ایجاد کرده است؛ جایی که بسیاری امیدوارند در نخستین بازی، کریستیانو رونالدو را در این ورزشگاه نمادین از نزدیک ببینند.
به گزارش ایلنا، ورزشگاه افسانهای «آزتکا» که حالا در دوران جدید خود با نام «استادیوم بانورته» شناخته میشود، آماده است تا در تاریخ ۲۸ مارس (۸ فروردین) میزبان یکی از جذابترین پیشدرآمدهای جام جهانی ۲۰۲۶ باشد. این مسابقه که بهعنوان مراسم افتتاحیه رسمی این ورزشگاه پس از بازسازیهای گسترده برنامهریزی شده، تقابل هیجانانگیز مکزیکِ میزبان با قدرت بلامنازع فوتبال اروپا، یعنی پرتغال خواهد بود.
این دیدار برای «التری» (تیم ملی مکزیک) فراتر از یک بازی دوستانه است. در حالی که مکزیک خود را برای میزبانی مشترک جام جهانی ۲۰۲۶ آماده میکند، مصاف با یاران روبرتو مارتینز بهترین فرصت برای سنجش سطح آمادگی تاکتیکی این تیم در برابر یک مدعی تراز اول جهانی است. در سمت مقابل، پرتغالیها نیز این سفر را فرصتی طلایی برای نهایی کردن ترکیب ایدهآل و آزمایش استراتژیهای جدید در یک جو متلاطم و رقابتی میبینند؛ چرا که انتظار میرود سکوهای آزتکا برای جشن بازگشت به شکوه گذشته، تا آخرین صندلی پر شود.
اما تیتر اول تمام رسانههای ورزشی، وضعیت مبهم کریستیانو رونالدو است. کاپیتان اسطورهای پرتغال که در اوایل ماه مارس و در جریان دیدار النصر مقابل الفیحا از ناحیه تاندون همسترینگ دچار آسیبدیدگی شد، حالا در یک مسابقه با زمان برای رسیدن به این بازی قرار دارد.
اگرچه باشگاه النصر در ابتدا مصدومیت او را تحت کنترل اعلام کرده بود، اما اظهارات جنجالی ژرژ ژسوس، سرمربی این تیم، ابعاد جدیدی به ماجرا بخشید. ژسوس با تأیید اینکه آسیبدیدگی کریس جدیتر از پیشبینیهای اولیه بوده، فاش کرد که رونالدو برای طی کردن مراحل درمان تخصصی راهی اسپانیا شده است.
فدراسیون فوتبال پرتغال با انتشار بیانیهای رسمی، آب پاکی را روی دست هواداران ریخت و اعلام کرد که روبرتو مارتینز در تاریخ ۲۰ مارس (اول فروردین) لیست نهایی بازیکنان فراخوانده شده برای تور آمریکا و بازی مقابل مکزیک را اعلام خواهد کرد.
آیا هواداران مکزیکی شانس تماشای آخرین حضورهای ملی CR7 را در ورزشگاه تاریخی خود خواهند داشت، یا مصدومیتِ کهنه، این افتتاحیه بزرگ را از حضور مرد شماره ۷ محروم میکند؟ پاسخ این سؤال تنها در نشست خبری هفته آینده مارتینز مشخص خواهد شد.