بازگشت لیگ ستارگان قطر پس از وقفه کوتاه

به گزارش ایلنا، پس از وقفه‌ای که به دلیل التهابات ژئوپلیتیک اخیر خاورمیانه در مستطیل سبز ایجاد شد، سرانجام چراغ سبز مقامات امنیتی و ورزشی برای بازگشت هیجان به فوتبال قطر صادر شد. طبق اعلام رسمی، سوت آغاز مجدد رقابت‌های لیگ ستارگان قطر از روز پنجشنبه به صدا درخواهد آمد تا تیم‌ها بار دیگر رقابت خود را از سر بگیرند.

پیش از این، دیدارهای هفته هجدهم که قرار بود در تاریخ ۵ مارس (۱۴ اسفند) برگزار شود، به دلیل شرایط خاص منطقه و به عنوان یک اقدام پیشگیرانه لغو شده بود. حالا اما با بررسی دقیق شرایط و هماهنگی‌های صورت‌گرفته، تقویم جدید مسابقات شکل گرفته است.

در همین چارچوب، تکلیف تقویم دو دیدار معوقه از هفته هفدهم نیز مشخص شد؛ نبردهایی که در ابتدا برای ۲۸ فوریه برنامه‌ریزی شده بودند، با تصمیم سازمان لیگ در تاریخ ۷ آوریل برگزار خواهند شد. در این روز، هواداران شاهد تقابل جذاب تیم رده سومی الشمال برابر قطر اس‌سیِ رده پنجمی خواهند بود و در سوی دیگر میدان، العربی (تیم ششم جدول) رو در روی السیلیه (تیم دهم) قرار خواهد گرفت.

در مسیر این بازگشت، حفظ سلامت و امنیت تمامی ارکان برگزاری از جمله بازیکنان، کادر فنی و هواداران روی سکوها، خط قرمز برگزارکنندگان است. هانی بالان، مدیر اجرایی لیگ ستارگان قطر، شروع مجدد بازی‌ها را گامی رو به جلو برای بازگشت فعالیت‌های ورزشی به روال عادی دانست و در این خصوص اظهار داشت:

«ما در دوران سخت و بی‌سابقه‌ای زندگی می‌کنیم، اما خوشحالیم که در یکی از امن‌ترین کشورهای جهان زندگی می‌کنیم؛ جایی که سیستم‌های قدرتمندی برای محافظت از ما در چنین شرایطی وجود دارد. ایمنی بازیکنان، مربیان، مدیران، تیم‌های پزشکی و نیروهای اجرایی همچنان اولویت مطلق ما است و هیچ چیزی اجازه نخواهد داد سلامت آنها به خطر بیفتد.»

مدیر اجرایی لیگ ستارگان قطر در ادامه صحبت‌های خود افزود:

«از اینکه مسابقات لیگ با رعایت پروتکل‌های سختگیرانه امنیتی از سر گرفته می‌شود خوشحال هستیم، چرا که این موضوع گام مهمی برای بازگشت کامل زندگی به روال عادی به شمار می‌رود. در عین حال هماهنگی نزدیک با نهادهای مربوطه برای تضمین بالاترین سطح ایمنی ادامه خواهد داشت. ما برای منطقه و جهان آرزوی صلح و آرامش داریم.»

