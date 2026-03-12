مصدومیت جدید بنزما در الهلال

کریم بنزما، مهاجم فرانسوی الهلال، پیش از دیدار این تیم برابر الفتح در لیگ حرفه‌ای عربستان در تمرین گروهی حاضر نشد و بار دیگر نگرانی‌هایی درباره وضعیت جسمانی او ایجاد شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روزنامه سعودی «الیوم»، کریم بنزما در تمرینات گروهی روز سه‌شنبه تیم فوتبال الهلال غایب بود و به دلیل احساس مصدومیت، تنها در کلینیک پزشکی باشگاه حضور یافت.

با این وجود، نشریه مذکور تأیید کرده است که این آسیب‌دیدگی مانعی برای حضور این مهاجم فرانسوی در دیدار پیش رو مقابل «الفتح» ایجاد نخواهد کرد. بر اساس این گزارش، بنزما تنها از دردهای جزئی رنج می‌برد و با طی کردن روند بهبودی، آمادگی لازم برای شرکت در این مسابقه را به دست خواهد آورد.

این نخستین باری نیست که بنزما پس از انتقال زمستانی‌اش از الاتحاد به الهلال، با مشکل مصدومیت دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ او پیش‌تر نیز دچار آسیب‌دیدگی شده بود که به موجب آن، دو دیدار برابر تیم‌های «التعاون» و «الشباب» در رقابت‌های لیگ حرفه‌ای عربستان را از دست داد.

با این حال، آمار این بازیکن ۳۸ ساله از زمان پیوستنش به الهلال قابل توجه بوده است؛ او تاکنون در ۴ مسابقه برای تیم جدیدش به میدان رفته و موفق به ثبت آمار ۵ گل زده و یک پاس گل شده است.

