به گزارش ایلنا، آرسنال در بازی رفت مرحله حذفی لیگ قهرمانان اروپا مقابل بایر لورکوزن به تساوی رسید تا تکلیف تیم صعودکننده به دیدار برگشت کشیده شود. شاگردان میکل آرتتا در دیداری نزدیک نتوانستند برتری قاطعی ایجاد کنند و در نهایت بازی با نتیجه‌ای به پایان رسید که همه چیز را برای مسابقه بعدی باز گذاشت.

نیمه نخست چندان پرموقعیت دنبال نشد و دو تیم بیشتر در میانه میدان درگیر بودند. با این حال لورکوزن شروع نیمه دوم را بسیار تهاجمی آغاز کرد و بلافاصله در همان دقایق ابتدایی خطر جدی روی دروازه آرسنال ایجاد شد؛ جایی که ضربه سر مارتین تریه روی یک حرکت تمرین‌شده با واکنش داوید رایا دفع شد.

اما فشار تیم میزبان ادامه داشت و کمی بعد لورکوزن مزد شروع طوفانی خود را گرفت. روی ارسال کرنر، رابرت آندریش در تیر دوم از یار مستقیمش جدا شد و بدون مزاحمت توپ را با ضربه سر وارد دروازه کرد تا آرسنال خیلی زود غافلگیر شود.

پس از گل، لورکوزن بیشتر به مدیریت بازی پرداخت و در مقابل آرسنال هم در خلق موقعیت‌های خطرناک دقت لازم را نداشت. با این حال ورود نونی مادوئکه به زمین جریان حملات آرسنال را تغییر داد و سرعت بازی این تیم در دقایق پایانی بیشتر شد.

در نهایت تلاش‌های آرسنال به یک ضربه پنالتی ختم شد؛ جایی که مادوئکه در محوطه جریمه متوقف شد و داور نقطه پنالتی را نشان داد. کای هاورتز که برابر تیم سابقش قرار گرفته بود، پشت توپ ایستاد و با ضربه‌ای دقیق گل تساوی را به ثمر رساند تا سرنوشت این تقابل به دیدار برگشت کشیده شود.

روند مسابقه به طور کلی چه طور بود؟

بازی برهه‌های کاملاً متفاوتی داشت. ما مسابقه را خیلی خوب شروع کردیم و با ضربه مارتینلی که به تیر دروازه خورد یک موقعیت بزرگ داشتیم. در چنین لحظه‌هایی اگر گل بزنید، بازی کاملاً تغییر می‌کند."

حملات نهایی کارایی لازم را نداشت؟

در مقاطعی بر بازی مسلط بودیم، اما نتوانستیم حملات کافی را به پایان برسانیم و همین باعث شد آنها در ضدحملات فضا پیدا کنند، به‌خصوص زمانی که ما نفرات زیادی را وارد محوطه جریمه می‌کردیم. آنها در چنین موقعیت‌هایی تیم خطرناکی هستند.

درباره شروع نیمه دوم و پذیرش گل؟

ما می‌خواستیم نیمه دوم را خیلی قدرتمند شروع کنیم، اما دقیقاً برعکس شد. در شروع بازی تمرکز کافی روی ضربه کرنر نداشتیم، در حالی که قبل از مسابقه درباره آن صحبت کرده بودیم. از همان صحنه یک ضربه سر خطرناک داشتند و بعد هم گل زدند. از آن لحظه بازی کاملاً تغییر کرد.

واکنش تیم بعد از دریافت گل چگونه بود؟

بعد از آن مجبور بودیم از نظر احساسی کاملاً آرام بمانیم. با تعویض‌ها در بعضی بخش‌ها بهتر شدیم. حضور بیشتری در زمین حریف داشتیم، از کناره‌ها خطرناک‌تر شدیم و در نهایت راهی برای رسیدن به گل تساوی پیدا کردیم.

آیا تیم درباره این صحنه‌ها از قبل آماده شده بود؟

این همان جزئیات است که همیشه می گویم. همه تیم‌ها برای هر حرکت آماده هستند و ما می‌دانستیم آنها الگوهای مشخصی دارند، چون چند روز قبل در بوندس‌لیگا ۳ بار پشت سر هم همین کار را انجام داده بودند

ما آن تصاویر را به بازیکنان نشان داده بودیم، اما در زمین باید آن را ببینید و اجرا کنید. ما این کار را نکردیم و بهایش را هم پرداخت کردیم.

عملکرد نونی مادوئکه چه طور بود؟

او واقعاً خوب بود. بلافاصله ریتم بازی، پویایی و میزان تهدید ما را تغییر داد و تأثیر بزرگی روی نتیجه داشت.

درباره پنالتی کای هاورتز مقابل تیم سابقش چه می‌گویید؟

فوتبال داستان‌های جالب و زیبایی دارد. شیوه زدن پنالتی او واقعاً تأثیرگذار بود؛ کاملاً آرام و مسلط. این گل برای ما گل بسیار مهمی بود.

بازی برگشت در لندن

باید از امتیاز میزبانی استفاده کنیم. در حال حاضر همه‌چیز ۵۰-۵۰ است. کار زیادی باقی مانده و قرار است به حمایت هواداران‌مان نیاز داشته باشیم.

