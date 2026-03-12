پاری سن ژرمن 5-2 چلسی؛ شب تلخ آبی های لندن در پاریس

به گزارش ایلنا، پاری سن ژرمن در شبی که روی لبه تیغ راه می‌رفت و بارها تا آستانه فروپاشی پیش رفت، با درخشش خیره‌کننده خویچا کواراتسخلیا و کامبکی رویایی در نیمه دوم، از یک جهنم واقعی جان سالم به در برد و نماینده لندن را با شکستی سنگین بدرقه کرد.

نمایش اقتدار، عظمت و شجاعتی که تا پیش از ورود لوئیس انریکه در این تیم به چشم نمی‌خورد، باعث شد تا پاری سن ژرمن در نبردی نفس‌گیر مقابل چلسی زنده بماند و با ثبت پیروزی قاطع پنج بر دو، یک نیمه دوم تاریخی را در کتاب خاطرات لیگ قهرمانان اروپا ثبت کند. پاریسی‌ها در مقاطعی از بازی کاملاً اسیر حریف لندنی شده بودند و حسابی عرق ریختند، اما با تکیه بر کاراکتر تیمی خود ورق را برگرداندند؛ جایی که خویچا کواراتسخلیا از روی نیمکت بلند شد تا با ثبت یک دبل رویایی که گل اولش شبیه به شلیک یک موشک غیرقابل مهار بود، تاج پادشاهی پاریس را بر سر بگذارد.

تاوان سنگین بازی با آتش؛ استارت زودهنگام بارکولا

این دیدار حتی یک ثانیه هم آرام و قرار نداشت. چلسی به سبک جسورانه خود وفادار ماند؛ سبکی که اگرچه شجاعت آن‌ها را نشان می‌دهد، اما نقاط ضعف بزرگی هم به همراه دارد: جا ماندن‌های مداوم در خط دفاعی و این توهم که دروازه‌بانشان می‌تواند نقش یک هافبک بازیساز را ایفا کند. در سمت مقابل، قهرمان اروپا به خوبی از این ضعف‌های دفاعی لندنی‌ها بهره برد و در همان دقایق ابتدایی، با شلیک پای چپ بردلی بارکولا که یورگنسن را غافلگیر کرد، از حریف پیش افتاد.

اشتباهات مهلک و بازگشت ارواح به دروازه پاریس

اما منطق فوتبال خیلی زود در پاریس خودش را نشان داد. مالو گوستو از غفلت نونو مندس نهایت استفاده را برد و در یک اتوبان خالی، توپ را به تور دروازه چسباند. در این صحنه، دست‌های سافونوف روی شلیک وینگ‌بک فرانسوی خم شد تا ارواح سرگردان دروازه پاریس که به نظر می‌رسید فراموش شده‌اند، دوباره زنده شوند و کابوس‌های قدیمی را به یاد هواداران بیاورند.

جادوی برنده توپ طلا در اوج فشار

با این حال، پی‌اس‌جیِ انریکه ژن بزرگی خود را به رخ کشید؛ چیزی که در گذشته‌های نه چندان دور ممکن بود به قیمت حذف زودهنگام آن‌ها تمام شود. درست در بدترین لحظات بازی و زمانی که چلسی در اوج قرار داشت، سیو معجزه‌آسای سافونوف زمینه‌ساز یک ضدحمله برق‌آسا شد که عثمان دمبله آن را به سرانجام رساند. وقتی قهرمان اروپا بیش از هر زمان دیگری به منجی نیاز داشت، برنده توپ طلا با یک حرکت خارق‌العاده و خلق یک شاهکار هنری، در آستانه سوت پایان نیمه اول، نتیجه را دو بر یک کرد و ورزشگاه را به مرز انفجار رساند.

سناریوی نیمه دوم هم دقیقاً کپی نیمه اول بود. هر بار که چلسی فشار می‌آورد، نیمکت انریکه تا مرز سکته پیش می‌رفت. خط دفاعی پی‌اس‌جی از همه طرف در حال رخنه دادن بود و انزو فرناندز در کمال آرامش و بدون هیچ مزاحمتی، از پاس عالی نتو استفاده کرد تا گل تساوی را به ثمر برساند. همه چیز دوباره به نقطه صفر برگشت و ترس بر پاریس سایه افکند.

اما شب معجزات پاریس در بهترین زمان ممکن فرا رسید. در حالی که پاری سن ژرمن بار دیگر در گوشه رینگ گیر افتاده بود و حتی تساوی هم نتیجه بدی به نظر نمی‌رسید، یورگنسن که در نیمه اول هم با آتش بازی کرده بود، بالاخره خودش را سوزاند. پاس کور این دروازه‌بان توسط کواراتسخلیا قطع شد و ویتینیا تنها کاری که باید می‌کرد، ارسال یک پاس چیپ و ظریف به تور دروازه بود تا گل سوم ثبت شود.

موشک ویرانگر شاهزاده گرجی

این گل، پاری سن ژرمن را از گور بیرون کشید و جنون خالصی را به سکوها تزریق کرد. چلسی که پس از مردود شدن گل ژائو پدرو کاملاً تمرکزش را از دست داده بود، نمی‌دانست باید به کجا پناه ببرد. در همین لحظات بود که کواراتسخلیا، خونسرد و بی‌رحم، توپ را برداشت و بدون کوچکترین مکثی، با یک موشک غیرقابل مهار کنج دروازه چلسی را منفجر کرد. ستاره گرجستانی در وقت‌های تلف‌شده گل پنجم را هم زد تا رسماً به عنوان شاهزاده جدید پاریس تاج‌گذاری کند. پی‌اس‌جی با قدرت برگشته است؛ و این اصلاً خبر خوبی برای سایر غول‌های فوتبال اروپا نیست.

