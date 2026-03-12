بودو گلیمت 3-1 اسپورتینگ؛ ادامه شگفتی نروژی ها
پس از حذف اینتر، تیم نروژی در دیدار رفت مرحله یکهشتم نهایی اسپورتینگ را شکست داد. فت، بلومبرگ و هوگ گلهای تیم کنوتسن را به ثمر رساندند.
به گزارش ایلنا، در دایره قطبی هنوز ساعت دوازده نشده است. چه کسی تصور میکرد که در این مقطع، چوب جادویی کنوتسن همچنان اثرگذار باشد و بودو/گلیمت او بتواند رؤیای ادامه این داستان افسانهای در لیگ قهرمانان اروپا تا مرحله یکچهارم نهایی را در سر داشته باشد؛ آن هم پس از اینکه نروژیها، که پیشتر اینتر را کنار زده بودند، امشب در بازی رفت مرحله یکهشتم نهایی با نتیجه ۳–۰ اسپورتینگ را شکست دادند.
شیوهای که بودو بازی را آغاز کرد و در نیمه اول بر اسپورتینگ مسلط شد، ممکن بود برخی را به اشتباه بیندازد و تصور کنند این تیم کاملاً در شرایط مسابقه است. اما واقعیت کاملاً برعکس است. لیگ نروژ بیش از دو ماه پیش به پایان رسیده و فصل جدید نیز همین آخر هفته، با پایان شبهای قطبی، آغاز خواهد شد.
با این حال، این مسئله برای تیم کنوتسن چندان اهمیتی ندارد. این تیم سبک و امضای خاصی دارد که زمان نمیتواند آن را از بین ببرد. نروژیها با بازی عمودی و جسورانه چند بار در موقعیت تکبهتک مقابل روی سیلوا قرار گرفتند. نخستین فرصتهای هوگه و اویجن با اختلافی اندک از دست رفت.
گل اول در دقیقه سی از روی نقطه پنالتی به دست آمد. واگیانیدیس در محوطه جریمه از پشت به فت برخورد کرد و داور این تماس را برای اعلام پنالتی کافی دانست. خود فت پشت توپ ایستاد و آن را به گل تبدیل کرد.
در آستانه پایان نیمه نخست، بلومبرگ با یک ضربه ظریف پای راست در داخل محوطه جریمه گل دوم میزبان را به ثمر رساند و سرمای ورزشگاه آسپمیرا را داغتر کرد.
پس از استراحت بین دو نیمه، اسپورتینگ به دلیل نیاز به جبران نتیجه مجبور شد جلوتر بازی کند. آنها از جناح راست حمله کردند؛ جایی که بازیکنان لیسبونی در فرنِسِدا راهی برای رسیدن به محوطه جریمه پیدا کردند. با این حال، در هر ضدحمله بودو این احساس وجود داشت که نروژیها به پایان دادن به سرنوشت این تقابل نزدیکترند تا پرتغالیها به کم کردن اختلاف.
در واقع، با وجود بهبود عملکرد اسپورتینگ در نیمه دوم، بودو در دقیقه ۷۱ تقریباً تکلیف این مرحله را مشخص کرد؛ زمانی که «ائتلاف اچ» در خط حمله این تیم، یعنی هوگه و هوگ، در محوطه جریمه به یکدیگر رسیدند. هوگه توپ را زمینی ارسال کرد و هوگ با ضربهای آسان آن را به گل سوم تبدیل کرد.
بودو همچنان به رؤیای خود ادامه میدهد و فعلاً هیچکس جرئت بیدار کردنش را ندارد.