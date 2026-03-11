لورکوزن 1-1 آرسنال: پسر یاغی مانع شکست توپچیها
تساوی لورکوزن و آرسنال یک درام تمامعیار بود. آرسنالِ گرفتار در تله دفاعی میزبان، در آستانه تسلیم شدن، توسط ستاره سابق لورکوزن از مرگ نجات یافت تا سرنوشت صعود به لندن کشیده شود.
به گزارش ایلنا، استادیوم بایآرهنا امشب میزبان یکی از جذابترین و فیزیکیترین تقابلهای دور رفت مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا بود. دیداری ملتهب بین بایرلورکوزن و آرسنال که در نهایت با تساوی ۱-۱ و تقسیم امتیازات در میان سوتهای کرکننده هواداران آلمانی به پایان رسید.
زنگ خطر زودهنگام و تیرکی که به لرزه درآمد
نیمه اول این مچاندازی بزرگ، پربرخورد اما بدون گل بود. توپچیها بازی را با عطش هجومی بالایی آغاز کردند. شدت پرس آرسنال به حدی بود که روبرت آندریش، مدافع میزبان، در دقیقه دوم بازی با خطایی خشن روی گیوکرش، اولین کارت زرد بازی را به نام خود ثبت کرد. اوج هیجان در نیمه نخست در دقیقه ۱۹ رقم خورد. پاسکاری ترکیبی و چشمنواز شاگردان آرتتا به گابریل مارتینلی ختم شد، اما شلیک سهمگین این ستاره برزیلی از فاصلهای نزدیک با بدشانسی محض به تیرک افقی دروازه برخورد کرد تا لورکوزنیها نفس راحتی بکشند. با وجود مالکیت توپچیها، خط دفاعی سازمانیافته میزبان اجازه خودنمایی بیشتر را نداد تا دو تیم با تساوی به رختکن بروند.
شوک ثانیه هجده: آندریش آرسنال را وحشتزده کرد
با شروع نیمه دوم، دیگ جوشان بایآرهنا منفجر شد و فضای عجیبی در ورزشگاه علیه آرسنال شکل گرفت. هنوز ثانیههایی از سوت آغاز نیمه نگذشته بود که لورکوزن صاحب یک ضربه کرنر شد. ارسال بینقص و مواج الخاندرو گریمالدو در نقطه کور خط دفاعی آرسنال فرود آمد و روبرت آندریش؛ همان بازیکنی که در نیمه اول از اخراج گریخته بود، با یک ضربه سر تماشایی در دقیقه ۴۶ دروازه داوید رایا را فرو ریخت.
پس از این گل، آرسنال که کاملاً شوکه به نظر میرسید، طراوت همیشگی خود را از دست داد. کاسپر هیولمند، سرمربی لورکوزن، با بستن تمام فضاها، شاگردان آرتتا را در یک بنبست تاکتیکی گرفتار کرده بود و بیش از ۳۰ دقیقه لندنیها حتی موفق به ثبت یک شوت به سمت دروازه نشدند.
رستگاری با طعم انتقام؛ پسر بایآرهنا بلای جان لورکوزن شد
در حالی که عقربهها به سود میزبان در حرکت بود و آرتتا با کوبیدن دستهایش بر سقف نیمکت، استیصال خود را نشان میداد، تعویضهای طلایی ورق را برگرداند. نونی مادوئکه که به عنوان یار جانشین وارد زمین شده بود، با نفوذی ویرانگر به درون محوطه جریمه، توسط تیلمن سرنگون شد تا در دقیقه ۸۶ داور بیدرنگ نقطه پنالتی را نشان دهد.
پشت این ضربه مرگ و زندگی در دقیقه ۸۹، کسی ایستاد که روزگاری محبوب همین سکوها بود؛ کای هاورتز. ستاره سابق لورکوزن با خونسردی تمام، توپ را به سمت راست دروازه بلاسویچ فرستاد و با اینکه گلر، جهت را درست تشخیص داد ولی دروازهاش باز شد تا سکوت مرگباری بر بایآرهنا حاکم شود و حساب کار به تساوی کشیده شود.
جنجالهای دقایق پایانی، درگیری فیزیکی هاورتز و گریمالدو در محوطه جریمه که به کارت زرد برای هر دو انجامید، و در نهایت سیو خارقالعاده بلاسویچ در دقیقه ۹۴ بعد از ضربه گابریل ژسوس، حسن ختامی بر این نبرد گلادیاتوری بود. حالا همه چیز به بازی برگشت در ورزشگاه امارات موکول شده است و آرسنال امیدوار است در خانه کار نیمهتمام خود را مقابل این حریف سرسخت آلمانی به پایان برساند.