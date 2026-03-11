خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام سرمربی سابق پرسپولیس برای مردم ایران

پیام سرمربی سابق پرسپولیس برای مردم ایران
کد خبر : 1761284
لینک کوتاه کپی شد.

سرمربی پیشین پرسپولیس با انتشار پیامی در فضای مجازی برای مردم ایران آرزوی سلامتی و موفقیت کرد.

به گزارش ایلنا،  کارلوس گاریدو، سرمربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس، با انتشار تصویری از دوران حضورش در این تیم در صفحه شخصی خود، پیامی برای مردم ایران منتشر کرد.

گاریدو در این پیام نوشت: «به همه دوستانم در ایران امیدوارم حال همگی خوب باشد. برایتان آرزوی موفقیت و سلامتی دارم. لطفاً مراقب خودتان باشید.»

او در کنار این پیام، تصویری از دوران حضورش در پرسپولیس منتشر کرده و برای مردم ایران آرزوی سلامتی کرده است.

پیام سرمربی سابق پرسپولیس برای مردم ایران

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل