پیام سرمربی سابق پرسپولیس برای مردم ایران
سرمربی پیشین پرسپولیس با انتشار پیامی در فضای مجازی برای مردم ایران آرزوی سلامتی و موفقیت کرد.
به گزارش ایلنا، کارلوس گاریدو، سرمربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس، با انتشار تصویری از دوران حضورش در این تیم در صفحه شخصی خود، پیامی برای مردم ایران منتشر کرد.
گاریدو در این پیام نوشت: «به همه دوستانم در ایران امیدوارم حال همگی خوب باشد. برایتان آرزوی موفقیت و سلامتی دارم. لطفاً مراقب خودتان باشید.»
او در کنار این پیام، تصویری از دوران حضورش در پرسپولیس منتشر کرده و برای مردم ایران آرزوی سلامتی کرده است.