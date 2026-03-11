گزارش پاکدل به فدراسیون جهانی هندبال از خسارات حملات اخیر به ایران
رئیس فدراسیون هندبال ایران با ارسال گزارشی رسمی و تماس با مسئولان فدراسیون جهانی، خسارات وارد شده به ساختمان فدراسیون و اماکن ورزشی کشور در پی حملات اخیر را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا، در پی تجاوز اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران، علیرضا پاکدل رئیس فدراسیون هندبال ایران با ارسال گزارشی رسمی به فدراسیون جهانی هندبال و کنفدراسیون هندبال آسیا، جزئیات جنایات و خسارات وارد شده در این حملات را اعلام کرد.
در ادامه این پیگیریها، پاکدل امروز در تماسی با حسن مصطفی رئیس و آمال خلیفه دبیرکل فدراسیون جهانی هندبال، گزارشی از آسیبهای وارد شده به ساختمان فدراسیون هندبال و کمپ تیمهای ملی ایران ارائه داد. وی همچنین به خسارات وارد شده به برخی اماکن ورزشی دیگر در نقاط مختلف کشور در پی این حملات اشاره کرد.
رئیس فدراسیون هندبال ایران در این گفتوگو با تشریح ابعاد این حملات، بر ضرورت محکومیت رسمی این اقدامات از سوی فدراسیون جهانی هندبال تأکید کرد و خواستار اقدام فوری این نهاد بینالمللی شد.
در مقابل، فدراسیون جهانی هندبال ضمن ابراز تأسف از آسیب وارد شده به ساختمان فدراسیون هندبال ایران و جان باختن مردم بیگناه در حملات اخیر، با مردم ایران ابراز همدردی کرد.