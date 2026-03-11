به گزارش ایلنا، در حالی که نماینده باشگاهی ایران به دلیل جنگ ۱۲ روزه در سال ۱۴۰۴ نتوانست در رقابت‌های لیگ مردان آسیای مرکزی ۲۰۲۵ شرکت کند، پیگیری‌های سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال ایران برای حفظ سهمیه‌های بین‌المللی به نتیجه رسید.

تقوی در این راستا جلساتی با رامون سوزارو رئیس کنفدراسیون والیبال آسیا برگزار کرد و مقرر شد در صورت تأیید فدراسیون جهانی والیبال و «والیبال ورلد»، نماینده ایران با سهمیه وایلدکارت کنفدراسیون والیبال آسیا در لیگ قهرمانان مردان آسیا ۲۰۲۶ شرکت کند.

با این حال و همزمان با آغاز جنگ تحمیلی دشمن آمریکایی–صهیونیستی علیه ایران، زمزمه‌هایی در خصوص عدم اختصاص وایلدکارت به ایران در بخش مردان و حتی احتمال حذف سهمیه والیبال زنان ایران مطرح شد؛ موضوعی که نگرانی‌هایی درباره حضور قطعی تیم‌های ایرانی در این رقابت‌ها ایجاد کرد.

رئیس فدراسیون والیبال در واکنش به این موضوع بلافاصله در جلسه‌ای آنلاین با مسئولان کنفدراسیون والیبال آسیا و کنفدراسیون آسیای مرکزی از حق ایران دفاع کرد و تضمین‌های لازم برای حضور نمایندگان کشورمان را ارائه داد. وی همچنین در نامه‌ای به کنفدراسیون والیبال آسیا و فدراسیون جهانی والیبال ضمن محکوم کردن اقدامات دشمن آمریکایی–صهیونیستی، به شهادت دو دختر نونهال والیبالیست، چند ورزشکار و کودک و همچنین تخریب سالن ۱۲ هزار نفری آزادی تهران اشاره کرد و خواستار توجه نهادهای بین‌المللی برای احقاق حق والیبال ایران شد.

در نهایت کنفدراسیون والیبال آسیا صبح امروز (چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۴) با ارسال ایمیلی اعلام کرد که حضور نماینده باشگاهی ایران در لیگ قهرمانان مردان آسیا با استفاده از سهمیه وایلدکارت و همچنین حضور نماینده زنان ایران در لیگ قهرمانان زنان آسیا به طور رسمی تأیید شده است.

بر این اساس، تیم والیبال زنان فولاد مبارکه سپاهان اصفهان که یک ماه پیش با قهرمانی در لیگ زنان آسیای مرکزی در مالدیو سهمیه حضور در لیگ قهرمانان زنان آسیا را به دست آورده بود، از ۶ تا ۱۰ اردیبهشت سال آینده در کره جنوبی به عنوان نماینده ایران و آسیای مرکزی به میدان خواهد رفت.

همچنین صدرنشین لیگ والیبال مردان ایران در زمان اعلام اسامی تیم‌های شرکت‌کننده، به عنوان نماینده ایران با استفاده از سهمیه وایلدکارت کنفدراسیون والیبال آسیا از ۲۳ تا ۲۷ اردیبهشت در رقابت‌های لیگ قهرمانان مردان آسیا در اندونزی شرکت خواهد کرد.

