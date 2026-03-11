رسمی: منع حضور تیم ملی ایران در جام جهانی آمریکا

به گزارش ایلنا، احمد دنیا مالی وزیر ورزش و جوانان امروز طی گفتگویی رسمی مواضع ایران برای حضور در جام جهانی پیش رو که قرار است خردادماه سال آتی در سه کشور آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار شود، اعلام کرد و مدعی شد به دلیل شرایط به وجود آمده و جنگ آمریکا و رژیم صهیونسیتی علیه ایران تیم ملی فوتبال ایران شرایط حضور در جام جهانی را ندارد.

در روزهای اخیر برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که به دلیل شرایط امنیتی و فضای سیاسی موجود، احتمال دارد تیم ملی فوتبال ایران در رقابت‌های جام جهانی که به میزبانی آمریکا برگزار می‌شود، حضور نداشته باشد.

در این میان ساعاتی پیش جیانی اینفانتینو رئیس فیفا در پیامی در شبکه اجتماعی اینستاگرام اعلام کرد که دیداری با دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا داشته است. به گفته اینفانتینو، ترامپ در این دیدار تاکید کرده که ایران برای حضور در رقابت‌های جام جهانی با مشکلی مواجه نخواهد شد و از نظر دولت آمریکا مانعی برای حضور تیم ملی ایران وجود ندارد.

با وجود این اظهارات، صحبت‌های امروز وزیر ورزش و جوانان ایران روایت متفاوتی از شرایط ارائه می‌دهد. احمد دنیا مالی در یک مصاحبه رسمی اعلام کرد که با توجه به حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران، در حال حاضر شرایط لازم برای حضور تیم ملی فوتبال ایران در رقابت‌های جام جهانی فراهم نیست.

وزیر ورزش در ادامه تاکید کرد که در چنین شرایطی نمی‌توان امنیت بازیکنان و اعضای کادر تیم ملی را در خاک آمریکا تضمین کرد. به گفته او، با توجه به وضعیت موجود و فضای تنش‌آلود میان دو کشور، حضور تیم ملی فوتبال ایران در این رقابت‌ها با چالش‌های جدی مواجه شده و امکان برای شرکت در جام جهانی وجود ندارد.

وزیر ورزش در این باره گفت: «با توجه به اینکه این حکومت فاسد آمده و رهبر ما را ترور کرده ما شرایط حضور در جام جهانی را نداریم. بچه های ما اصلا امنیت ندارند بنابراین شرایطش اصلا وجود ندارد. با توجه به اعمال خبیثانه که علیه ایران انجام دادند و در عرض هشت، ٩ ماه دو جنگ را به ما تحمیل کردند و چند هزار از مردم ما را به شهادت رساندند بنابراین ما قطعا امکان حضور در جام جهانی را نداریم.»

