خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رحمتی: برای امدادرسانی به مردم کشورم آماده‌ام

کد خبر : 1761210
لینک کوتاه کپی شد.

سرمربی تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد با حضور در جمعیت هلال احمر لرستان از آمادگی خود برای کمک به مصدومان و آسیب‌دیدگان حوادث احتمالی خبر داد.

به گزارش ایلنا،  سید مهدی رحمتی با حضور در جمعیت هلال احمر استان لرستان و مرکز کنترل و هماهنگی عملیات، از تلاش‌های شبانه‌روزی امدادگران و نجاتگران این مجموعه برای کمک به مصدومان جنگ تحمیلی قدردانی کرد.

او که با پوشیدن لباس داوطلبان هلال احمر در این مرکز حضور داشت، گفت: در هر ساعت از شبانه‌روز آماده حضور در عملیات امدادرسانی هستم و برای هر اقدامی که در این شرایط به خدمت‌رسانی به مردم کمک کند، پیش‌قدم خواهم شد.

سرمربی خیبر خرم‌آباد همچنین از جامعه ورزش، هواداران و مردم خواست در این شرایط هر کمکی که از دستشان برمی‌آید برای حمایت از مردم و آسیب‌دیدگان انجام دهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل