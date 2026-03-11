رحمتی: برای امدادرسانی به مردم کشورم آمادهام
سرمربی تیم فوتبال خیبر خرمآباد با حضور در جمعیت هلال احمر لرستان از آمادگی خود برای کمک به مصدومان و آسیبدیدگان حوادث احتمالی خبر داد.
به گزارش ایلنا، سید مهدی رحمتی با حضور در جمعیت هلال احمر استان لرستان و مرکز کنترل و هماهنگی عملیات، از تلاشهای شبانهروزی امدادگران و نجاتگران این مجموعه برای کمک به مصدومان جنگ تحمیلی قدردانی کرد.
او که با پوشیدن لباس داوطلبان هلال احمر در این مرکز حضور داشت، گفت: در هر ساعت از شبانهروز آماده حضور در عملیات امدادرسانی هستم و برای هر اقدامی که در این شرایط به خدمترسانی به مردم کمک کند، پیشقدم خواهم شد.
سرمربی خیبر خرمآباد همچنین از جامعه ورزش، هواداران و مردم خواست در این شرایط هر کمکی که از دستشان برمیآید برای حمایت از مردم و آسیبدیدگان انجام دهند.