هشدار هازارد درباره حجم فشارهای روی وینیسیوس
یکی از بازیکنان سابق رئال مادرید معتقد است حجم فشارها و حواشی اطراف وینیسیوس جونیور میتواند آینده حرفهای این ستاره برزیلی را تحت تأثیر قرار دهد.
به گزارش ایلنا، ادن هازارد، ستاره سابق رئال مادرید، در صحبتهایی تازه از وینیسیوس جونیور تمجید کرد و او را فوتبالیستی دانست که بیش از هر چیز عاشق بازی کردن است. با این حال، هازارد معتقد است حجم فشارها و حاشیههایی که این مهاجم برزیلی در سالهای اخیر با آن روبهرو بوده، میتواند در بلندمدت برای او فرساینده باشد و حتی آینده حرفهایاش را تحت تأثیر قرار دهد.
وینیسیوس در سالهای اخیر یکی از چهرههای اصلی رئال مادرید بوده و نقش مهمی در موفقیتهای این تیم ایفا کرده است. با وجود درخشش فنی، او بارها در مرکز توجهات خارج از زمین نیز قرار گرفته؛ موضوعی که به باور هازارد، فشار ذهنی قابل توجهی را به این بازیکن تحمیل میکند. در حالی که بسیاری از کارشناسان از تواناییهای فنی و شخصیت رقابتی او صحبت میکنند، هازارد معتقد است بخشی از تمرکز رسانهها بیش از حد به حاشیهها معطوف شده است.
او در گفتوگویی با شبکه رادیو تلویزیونی دولتی بلژیک RTBF گفت: «قبل از هر بازی چیزهای زیادی در ذهنش میگذرد و گاهی با خودم میگویم بیچاره. او میداند که دوباره با این مسائل روبهرو خواهد شد و میبیند که عملا مجازات خاصی هم وجود ندارد. این باید بار سنگینی باشد. تعجب نمیکنم اگر در ۳۰ سالگی بگوید دیگر بس است و فوتبال را کنار بگذارد، چون در هر صورت چیزی تغییر نمیکند.»
وینیسیوس چهارشنبه شب در دیدار رفت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا بین رئال مادرید و منچسترسیتی به میدان میرود.
کاپیتان پیشین تیم ملی بلژیک که در ۳۲ سالگی از فوتبال حرفهای خداحافظی کرد، وینیسیوس را به خوبی میشناسد. آنها چهار فصل در رختکن رئال مادرید کنار هم بودند، هرچند تنها ۲۷ بازی در کنار هم انجام دادند. هازارد در این مدت متوجه شد که وینیسیوس از نظر ذهنی و بدنی بازیکنی بسیار قوی است و فشارها را به خوبی مدیریت میکند.
هازارد افزود: «الان بیشتر درباره کارهایی که میکند یا رنجی که میکشد صحبت میشود تا آنچه در زمین ارائه میدهد. مردم فراموش میکنند که او چه بازیکن فوقالعادهای است. این موضوع حتما روی او فشار میآورد. آسان نیست که به زمین بروی و فقط به فوتبال فکر کنی.»
با این حال، هازارد در کنار این نگرانیها، نگاه مشترکی که میان خود و وینیسیوس نسبت به فوتبال میبیند را هم مطرح کرد؛ نگاهی که بر لذت بردن از بازی و آزادی در زمین تأکید دارد.
او گفت: «او فقط کسی است که فوتبال را دوست دارد، دوست دارد بازی کند و فقط میخواهد لذت ببرد. کمی شبیه خودم زمانی که در زمین بودم. به او میگفتم مراقب باش. همان طور که دوست داری بازی کن، اما مراقب باش. مردم منتظر تو هستند. فوتبال بازی کن، لذت ببر و ما هواداران واقعی فوتبال را خوشحال کن. وقتی میرقصی، طوری برقص که مردم دوستت داشته باشند. رونالدینیو هم میرقصید و من چنین داستانهایی درباره او به یاد ندارم.»