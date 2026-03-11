به گزارش ایلنا، ویکتور اوسیمن، مهاجم نیجریه‌ای گالاتاسرای، شب فراموش‌نشدنی‌ای را در استانبول پشت سر گذاشت؛ شبی که با اشک و احساسات آغاز شد و با پیروزی به پایان رسید. پیش از شروع بازی مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا مقابل لیورپول، هواداران گالاتاسرای با اقدامی تأثیرگذار یاد مادر درگذشته اوسیمن را گرامی داشتند. آنها در سکوی جنوبی ورزشگاه رامس پارک بنری عظیم را بالا بردند که تصویر اوسیمن در کنار مادرش نقش بسته بود و روی آن نوشته شده بود: «ما یک خانواده‌ایم، و خانواده یعنی همه‌چیز.»

این صحنه فضای ورزشگاه را برای دقایقی به سکوت کشاند. اوسیمن که در صف آغاز بازی میان هم‌تیمی‌هایش ایستاده بود، نتوانست احساسات خود را کنترل کند و اشک‌هایش جاری شد. لوکاس توریرا، هافبک گالاتاسرای، با در آغوش گرفتن او سعی کرد آرامش را به هم‌تیمی‌اش برگرداند. دقایقی بعد، همان احساسات عمیق بدل به انگیزه‌ای شد که در جریان بازی اثر خود را گذاشت؛ مهاجم نیجریه‌ای با پاس گل تماشایی‌اش پایه‌گذار پیروزی ۱–۰ قهرمان ترکیه در برابر شاگردان یورگن کلوپ شد.

گالاتاسرای خیلی زود و در دقیقه هفتم روی کرنر طراحی‌شده و اشتباه مدافعان لیورپول به گل رسید؛ گلی که تا پایان بازی حفظ شد و برد ارزشمندی را برای نماینده ترکیه رقم زد.

اوسیمن که سال‌ها پیش مادرش را از دست داده، پس از پایان مسابقه درباره این تجربه خاص گفت: «از زمانی که پیراهن گالاتاسرای را پوشیده‌ام حس افتخار و تعلق خاصی داشته‌ام. امروز احساسات من ترکیبی از شادی و دلتنگی بود. نمی‌توانم از هواداران به اندازه کافی تشکر کنم، آنها کاری کردند که دوباره لبخند بزنم.»

این ستاره نیجریه‌ای در فصل جاری با ۱۸ گل در تمام رقابت‌ها از جمله هفت گل در لیگ قهرمانان، نقش کلیدی در موفقیت تیمش دارد و حالا بیش از همیشه هواداران گالاتاسرای او را تمثیلی از تعهد و عشق به پیراهن زرد و قرمز می‌دانند.

