رقابت داغ برای سهمیه اضافه: آلمان و اسپانیا جلو افتادند

به گزارش ایلنا، فصل جاری رقابت‌های اروپایی، جدال جذابی را برای کسب سهمیه پنجم لیگ قهرمانان میان کشورهای مطرح قاره رقم زده است. در حالی که انگلیس تقریباً حضور خود را در جمع دارندگان این سهمیه قطعی کرده است، آلمان، اسپانیا، ایتالیا و پرتغال برای تصاحب سهمیه دوم در تلاشند. نتایج اخیر نمایندگان این کشورها، به‌ویژه در لیگ قهرمانان، معادلات را تا حد زیادی تغییر داده و جایگاه کشورها را در جدول رده‌بندی سالانه یوفا جابجا کرده است.

در حال حاضر، آلمان با کسب ۱۷.۸۵۷ امتیاز در صدر این رقابت قرار دارد. پیروزی قاطع بایرن مونیخ مقابل آتالانتا در ایتالیا، با افزودن ۰.۲۸۶ امتیاز به ضریب این کشور، جایگاه آلمان را مستحکم‌تر کرد. علاوه بر این، صعود احتمالی بایرن به مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان، انتظار می‌رود ۰.۲۱۴ امتیاز دیگر را نیز به اندوخته آلمان اضافه کند.

با این حال، اسپانیا نیز با ۱۷.۷۸۱ امتیاز، فاصله‌ای بسیار نزدیک با آلمان ایجاد کرده است. نتایج درخشان نمایندگان اسپانیایی در شب گذشته، از جمله پیروزی اتلتیکو مادرید برابر تاتنهام و کسب تساوی ارزشمند بارسلونا در خانه نیوکاسل (که با پنالتی در آخرین دقایق به دست آمد)، در مجموع ۰.۳۷۵ امتیاز به ضریب این کشور افزود. اختلاف کنونی میان آلمان و اسپانیا تنها ۰.۰۷۶ امتیاز است که نشان از جدال نفس‌گیر این دو قدرت فوتبال اروپا دارد.

ایتالیا در سراشیبی، پرتغال امیدوار به معجزه

ایتالیا که فصل گذشته در رتبه هفتم جدول قرار گرفته بود و سهمیه مستقیم برای قهرمان خود تضمین کرده بود، با ۱۷.۳۵۷ امتیاز در رده چهارم جدول سالانه قرار دارد. با حذف احتمالی آتالانتا، نماینده باقی‌مانده این کشور در لیگ قهرمانان، ایتالیا امتیاز قابل توجهی به اندوخته خود اضافه نخواهد کرد. شانس این کشور برای کسب سهمیه پنجم، طبق محاسبات Football Meets Data، تنها ۰.۳۱ درصد برآورد می‌شود.

در سوی دیگر، پرتغال با ۱۶.۶۰۰ امتیاز، علی‌رغم قرار گرفتن در رده پنجم جدول سالانه، همچنان شانس‌هایی برای کسب سهمیه اضافی دارد. این تیم چشم به نتیجه اسپورتینگ در بازی چهارشنبه شب مقابل نماینده نروژ دوخته است؛ پیروزی در این دیدار می‌تواند ۰.۴۰۰ امتیاز به ضریب سالانه پرتغال اضافه کند و آن را به ۱۷.۰۰۰ برساند. با وجود این، احتمال موفقیت پرتغال در این رقابت، تنها ۶.۷۳ درصد تخمین زده می‌شود.

با توجه به نتایج اخیر و محاسبات انجام شده، اسپانیا با افزایش ۳ درصدی شانس خود، اکنون ۵۶.۸۲ درصد احتمال دارد که فصل را در جایگاه دوم و پشت سر انگلیس به پایان برساند. آلمان نیز با ۳۵.۶۲ درصد شانس، در تعقیب نزدیک اسپانیا قرار دارد. آینده این رقابت همچنان نامشخص است و نتایج دیدارهای باقی‌مانده نمایندگان این کشورها در رقابت‌های اروپایی، نقش تعیین‌کننده‌ای در مشخص شدن دارندگان سهمیه پنجم لیگ قهرمانان فصل آینده ایفا خواهد کرد.

انتهای پیام/