واکنش معنادار پوچتینو به شایعات مربیگری رئال

به گزارش ایلنا، گمانه‌زنی درباره نیمکت رئال مادرید تقریباً هیچ‌وقت متوقف نمی‌شود؛ به‌ویژه در دوره‌هایی که نتایج تیم مطابق انتظار پیش نمی‌رود. در چنین شرایطی نام‌های مختلفی برای هدایت کهکشانی‌ها مطرح می‌شود؛ برخی جدی‌تر و برخی صرفاً در حد شایعه. در میان گزینه‌هایی که این روزها از آنها یاد می‌شود، نام مائوریسیو پوچتینو، سرمربی فعلی تیم ملی آمریکا، بیش از دیگران به گوش می‌رسد و از او به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی برای جانشینی آلوارو اربلوا در فصل آینده یاد می‌شود.

در همین فضای پر از شایعه، برنامه ال‌چیرینگیتو در فرودگاه باراخاس با پوچتینو روبه‌رو شد. این مربی آرژانتینی در مسیر رفتن به ورزشگاه واندا متروپولیتانو بود تا دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا میان اتلتیکو مادرید و تاتنهام را از نزدیک تماشا کند؛ مسابقه‌ای که در نهایت با پیروزی پرگل ۵-۲ تیم دیه‌گو سیمئونه به پایان رسید.

پوچتینو در این گفت‌وگو حاضر نشد موضعی قطعی درباره آینده‌اش بگیرد، اما وقتی درباره ارتباط نامش با رئال مادرید از او سؤال شد، با لحنی آرام پاسخ داد: «شایعات زیادی وجود دارد، تقریباً همیشه منفی، اما تا وقتی خوشایند باشند مشکلی نیست…»

او همچنین درباره ارتباطش با فلورنتینو پرز توضیح داد: «همیشه رابطه بسیار خوبی با تقریباً همه باشگاه‌ها دارم، نه فقط با رئال مادرید.»

