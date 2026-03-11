رکورد شگفتانگیز ستاره سابق رئال
آربلوا و فرمول شکستناپذیری مقابل منچسترسیتی
بررسی کارنامه و دادههای آماری رویاروییهای آلوارو آربلوا با باشگاه منچسترسیتی، پرده از یک رکورد خارقالعاده برمیدارد.
به گزارش ایلنا، آلوارو آربلوا در سمت سرمربیگری رئال مادرید با چالشی جدید و حساس روبرو شده است. بر اساس قرعهکشی مرحله یکهشتم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا، رئال مادرید تحت هدایت او باید مقابل منچسترسیتی قرار بگیرد. این تقابل در حالی شکل میگیرد که رویارویی با رقبای بزرگ در این سطح برای پپ گواردیولا، سرمربی منچسترسیتی، به یک روال عادی تبدیل شده است، اما برای آربلوا در عرصه مربیگری تجربهای کاملا تازه به شمار میرود. با این وجود، نگاهی به سوابق ورزشی این مربی جوان نشان میدهد که منچسترسیتی برای او حریف غریبهای نیست و آمارها حکایت از برتری روانی او در این رویارویی دارند.
سیتیزنها در دوران فوتبال حرفهای آربلوا شش بار مقابل او قرار گرفتهاند و نکته جالب توجه اینجاست که این مدافع سابق اسپانیایی در هیچکدام از این دیدارها طعم شکست را نچشیده است. کسب دو پیروزی و چهار تساوی، حاصل کارنامه او مقابل منچسترسیتی است که آماری بسیار درخشان و پشتوانهای محکم برای این مربی جوان و تازهکار در آستانه این نبرد حساس اروپایی به حساب میآید.
از مجموع این شش بازی، دو دیدار در زمان حضور آربلوا در رئال مادرید انجام شده است. در فصل ۲۰۱۳-۲۰۱۲، زمانی که ژوزه مورینیو هدایت مادریدیها را بر عهده داشت و روبرتو مانچینی روی نیمکت سیتی نشسته بود، دیدارهای مرحله گروهی دو تیم با حضور آربلوا در پست مدافع راست با نتایج قابل توجهی همراه شد. رئال مادرید در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو با یک بازگشت دراماتیک به پیروزی سه بر دو دست یافت و دیدار برگشت در ورزشگاه اتحاد نیز با تساوی یک بر یک خاتمه یافت. همچنین در فصل ۲۰۱۶-۲۰۱۵ که رئال مادرید با هدایت زینالدین زیدان در فینال میلان مقابل اتلتیکو به مقام قهرمانی رسید، اگرچه نام آربلوا در فهرست تیم قرار داشت، اما وی در هر دو بازی مرحله نیمهنهایی برابر منچسترسیتی که با نتایج تساوی بدون گل در انگلیس و پیروزی یک بر صفر در مادرید به پایان رسید، به میدان نرفت.
دوران حضور آربلوا در لیورپول نیز بخش مهمی از این رکورد بینظیر را تشکیل میدهد. او چهار بار با پیراهن این تیم انگلیسی مقابل منچسترسیتی به میدان رفت که حاصل آن سه تساوی و یک پیروزی شیرین برای آنفیلدیها بود. در آن پیروزی به یادماندنی که در تاریخ پنجم اکتبر ۲۰۰۸ در ورزشگاه اتحاد رقم خورد، منچسترسیتی ابتدا با دو گل از حریف خود پیش افتاد، اما پاس گل دقیق آربلوا به فرناندو تورس در ادامه مسابقه، آغازگر بازگشتی خیرهکننده شد که در نهایت با گلزنی در دقیقه ۹۲ تکمیل گردید و لیورپول با نتیجه سه بر دو فاتح میدان شد.
در کنار این آمار درخشان، بررسی کارنامه تیمهای آربلوا در برابر منچسترسیتی نشاندهنده دو شکست سنگین نیز هست که البته در هر دو مورد، او به دلیل مصدومیت قادر به همراهی تیمش نبوده است. این اتفاقات در دوران حضور وی در وستهم و در تقابل با منچسترسیتی تحت هدایت پپ گواردیولا رخ داد. در تاریخ اول فوریه ۲۰۱۷ در ورزشگاه لندن، منچسترسیتی با نتیجه چهار بر صفر به پیروزی رسید و در دیدار جام حذفی نیز تیم گواردیولا موفق شد با نتیجه پنج بر صفر حریف خود را مغلوب کند. اکنون جامعه فوتبال در انتظار است تا ببیند آیا آربلوا در قامت سرمربی نیز میتواند این روند شکستناپذیری فردی خود را مقابل ماشین جنگی منچسترسیتی تداوم ببخشد یا خیر.