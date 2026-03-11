به گزارش ایلنا، ناصر الخلیفی در بازی امشب پاری‌سن‌ژرمن و چلسی حضور نخواهد داشت. رئیس باشگاه پاریسی به دلیل تنش‌های شدید در خاورمیانه و شرایط ناپایدار منطقه در قطر مانده و امکان سفر به پاریس را پیدا نکرده است.

الخلیفی که از سال ۲۰۱۱ و زمان به‌دست گرفتن ریاست باشگاه، تقریباً در تمام دیدارهای مهم تیم حضور داشته، این بار نتوانست در کنار تیمش باشد. او حتی صبح سه‌شنبه نیز در تمرینات پاری‌سن‌ژرمن حاضر نشد؛ موضوعی که نشان می‌دهد در حال حاضر تمرکزش روی مسائل مربوط به قطر است و فوتبال در اولویت بعدی قرار دارد.

در غیاب او، مدیریت امور باشگاه در این دیدار به لوئیس کامپوس و لوئیس انریکه سپرده شده است. قرار است کامپوس در ورزشگاه پارک دو پرنس وظیفه میزبانی از مدیران باشگاه چلسی را بر عهده بگیرد و در جایگاه ویژه حضور داشته باشد.

در ساعات گذشته احتمال سفر لحظه‌آخری الخلیفی به پاریس مطرح شده بود، اما با توجه به وضعیت نامشخص حریم هوایی و شرایط امنیتی منطقه، این سناریو تقریباً منتفی شده است. به این ترتیب رئیس باشگاه پاری‌سن‌ژرمن دیدار تیمش در مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا را از راه دور دنبال خواهد کرد و تا زمان آرام‌تر شدن شرایط منطقه برنامه‌ای برای سفر به پاریس ندارد.

