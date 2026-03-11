به گزارش ایلنا، روزنامه اسپانیایی موندو دپورتیوو در گزارشی اعلام کرد سه فوتبالیست پاراگوئه‌ای شاغل در تیم چادرملو اردکان پس از سفری طولانی موفق شدند به کشور خود بازگردند.

بر اساس این گزارش، ماریو اوتازو، دیه‌گو تورس و مائورو کابایرو که در لیگ ایران بازی می‌کنند، روز پنج‌شنبه به پاراگوئه رسیدند. اوتازو پس از ورود به فرودگاه سیلویو پتیروسی در شهر آسونسیون توضیح داد که ابتدا از طریق مسیر زمینی ایران را ترک کرده و خود را به ترکیه رسانده است.

او در ادامه مسیر از ترکیه به مادرید پرواز کرده و سپس از آنجا راهی پاراگوئه شده است. با این حال، مائورو کابایرو در میانه مسیر در پرتغال نزد خانواده‌اش ماند.

اوتازو که تابستان گذشته به چادرملو پیوسته بود، این سفر را «بسیار طولانی» توصیف کرد و گفت بازیکنان امیدوارند پس از پایان شرایط فعلی دوباره به ایران بازگردند. او همچنین تأکید کرد مسئولان باشگاه شرایط بازیکنان را درک کرده و برای خروج آنها از ایران همکاری لازم را انجام داده‌اند.

به گفته این بازیکن، هزینه‌های سفر توسط خودشان پرداخت شده اما قرار است در ادامه از سوی باشگاه بازپرداخت شود. او در پایان نیز اعلام کرد بازیکنان منتظر مشخص شدن وضعیت ادامه مسابقات هستند تا درباره آینده قراردادها و پرداخت‌ها تصمیم‌گیری شود.

