واکنش دوباره تباس به شایعات لیونل مسی
رئیس لالیگا یک بار دیگر به گمانهزنیها درباره بازگشت لیونل مسی به بارسلونا واکنش نشان داد و تأکید کرد که این خبر دروغ بوده است.
به گزارش ایلنا، آلمانی سهشنبه شب در یک مصاحبه فاش کرد که صحبتهای ژاوی هرناندز درباره تلاش برای بازگرداندن لیونل مسی به بارسلونا در سال ۲۰۲۳ واقعیت داشته است. او در ادامه تأکید کرد که در نهایت این پروژه به دلیل تصمیمات خوان لاپورتا به سرانجام نرسید و همین موضوع مانع از آن شد که فوقستاره آرژانتینی پس از جدایی تلخش در سال ۲۰۲۱ بار دیگر به نوکمپ برگردد.
اظهارات این مدیر فوتبال که اکنون در اتلتیکو مادرید فعالیت میکند، با روایت متفاوتی که خاویر تباس یک روز قبل مطرح کرده بود همخوانی نداشت. با وجود این، وقتی روزنامه موندو دپورتیوو دوباره از رئیس لالیگا درباره این موضوع پرسید، او موضع قبلی خود را حفظ کرد و بار دیگر همان ادعاهای پیشین را تکرار کرد.
تباس پس از پرسش این روزنامه در روز سهشنبه اظهار داشت: «آنها تأییدیه لالیگا را نداشتند و هرگز هم از ما درخواست آن را نکردند. حتی تحت قانون ۱:۱ هم نبودند. بنابراین دادن پاسخ مثبت غیرممکن بود، به خصوص این که ما حتی نمیدانستیم قرار است چه دستمزدی به او پرداخت شود. علاوه بر این، با اعمال مقررات، سطح دستمزدی که تعیین میشد (حتی اگر در قرارداد رقم کمتری ذکر میشد) غیرممکن بود. اما علاوه بر این، هیچکس از بارسلونا هرگز با لالیگا تماس نگرفت.»
تباس همچنین درباره اظهارات آلِمانی گفت: «این درست نیست. ماتئو اشتباه میکند. علاوه بر این، چنین چیزی غیرممکن است. حتی اگر توافقی هم وجود داشت، ارزشگذاری قرارداد همانند قرارداد ژوائو فلیکس میبود.»