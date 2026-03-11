روایت آلمانی از پرونده بازگشت مسی؛ حق با ژاوی بود

به گزارش ایلنا، ماجرای بازگشت نافرجام لیونل مسی به بارسلونا در سال ۲۰۲۳ دوباره به سوژه‌ای داغ تبدیل شده است. ژاوی هرناندز اخیراً اعلام کرد که از نظر قوانین لالیگا مانعی برای بازگشت این ستاره آرژانتینی وجود نداشت و در نهایت تصمیم مدیریتی باشگاه باعث شد این انتقال عملی نشود. در حالی که خاویر تباس این روایت را رد کرده بود، حالا متئو آلمانی، مدیر سابق بارسلونا، با حمایت از صحبت‌های ژاوی تأکید کرده که سرمربی وقت تیم در این پرونده حقیقت را گفته است.

ژاوی هفته گذشته در گفتگویی اظهار داشت: «لئو جذب شده بود. در ژانویه ۲۰۲۳، پس از این که قهرمان جهان شد با او تماس گرفتیم و او به من گفت از بازگشت هیجان‌زده است و من این موضوع را دیدم. تا ماه مارس با هم صحبت می‌کردیم و به او گفتم، بسیار خوب، هر زمان که به من چراغ سبز بدهی، موضوع را به رییس باشگاه اطلاع می‌دهم چون آن را یک فرصت فوتبالی می‌بینم. رییس باشگاه مذاکره درباره قرارداد را با پدر لئو آغاز کرد و ما چراغ سبز لالیگا را هم داشتیم اما این لاپورتا بود که همه‌ چیز را به هم زد.

علاقه من این است که حقیقت گفته شود و لئو به بارسا نمی‌آید چون رییس باشگاه او را نمی‌خواهد. نه به خاطر لالیگا و نه به این دلیل که خورخه مسی پول بیشتری خواسته است. این دروغ است. این رییس باشگاه و اطرافیان او هستند که به او می‌گویند نه، که باشگاه توان مالی آن را ندارد، این که او تمام قدرت را در اختیار دارد و این که مسی آن قدرت را به‌ درستی مدیریت نخواهد کرد.»

چند ساعت بعد، خاویر تباس، رییس لالیگا با تکذیب قاطعانه مصاحبه سرمربی سابق بارسلونا، روز دوشنبه در شبکه TVE گفت: «این درست نیست. لالیگا هیچ چیزی را تأیید نکرد و هیچ چراغ سبزی هم وجود نداشت.»

و حالا آلِمانی، مدیر ورزشی کنونی اتلتیکو مادرید، در این ماجرا از ژاوی حمایت کرد و آتش حاشیه2ها را بیشتر کرد. این مدیر اتلتیکو در آن زمان مدیر فوتبال بارسلونا بود. آلِمانی زمانی که از سوی مووی استار درباره دریافت چراغ سبز برای بازگشت ستاره آرژانتینی به بارسا سؤال شد، اظهار داشت: «ژاوی درست می‌گوید. به ما گفته بودند که او را در اختیار دارند. ژاوی درست می‌گوید.»

