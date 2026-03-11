دلگرمی دخیا به دروازهبان تاتنهام پس از شب تلخ برابر اتلتیکو
پس از شکست سنگین تاتنهام مقابل اتلتیکو مادرید، داوید دخیا با انتشار پیامی از کینسکی حمایت کرد و تلاش کرد روحیه این دروازهبان جوان را پس از شبی دشوار بالا ببرد.
به گزارش ایلنا، داوید دخیا، دروازهبان فیورنتینا، با انتشار پیامی از کینسکی حمایت کرد؛ دروازهبان تاتنهام که سهشنبه شب در ورزشگاه واندا متروپولیتانو مادرید یکی از تلخترین شبهای دوران حرفهایاش را تجربه کرد.
«هیچکسی که خودش دروازهبان نبوده باشد نمیتواند درک کند بازی کردن در این پست چقدر دشوار است. سرت را بالا نگه دار. تو دوباره از نو شروع خواهی کرد.»
کینسکی در دیدار رفت مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا مقابل اتلتیکو مادرید نمایش ناامیدکنندهای داشت؛ او در حالی که تنها دو مهار ثبت کرده بود، طی ۱۵ دقیقه سه بار دروازهاش را باز شده دید و تنها یک دقیقه پس از گل سوم از زمین مسابقه تعویض شد.
این دروازهبان اهل جمهوری چک بلافاصله پس از خروج از زمین، در حالی که اشک میریخت راهی تونل ورزشگاه شد. در همان لحظات چند نفر از همتیمیهایش تلاش کردند او را آرام کنند؛ تلاشی که در آن شرایط برای دلداری دادن به او تقریباً غیرممکن به نظر میرسید.