به گزارش ایلنا، تاتنهام دیشب در بازی رفت از مرحله یک هشتم رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه متروپولیتانو روبروی اتلتیکو مادرید به میدان رفت و با نتیجه سنگین ۲-۵ برابر این تیم شکست خورد تا در بازی برگشت برای صعود به یک معجزه نیاز داشته باشد.

ایگور تودور در نشست خبری انتهای بازی شرکت کرد و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

تعویض دروازه‌بان

«اتفاقی بسیار غیرمعمول بود. در ۱۵ سال مربیگری‌ام هرگز چنین چیزی برایم رخ نداده بود. باید از این بازیکن جوان محافظت می‌کردیم. ویکاریو زیر فشار زیادی قرار گرفته بود و از نظر من این تصمیم درستی بود تا کینسکی نابود نشود. بعد از بازی با او صحبت کردیم. او پسر خوبی است و دروازه‌بان بزرگی محسوب می‌شود. چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد. در ابتدای مسابقه ما شکننده و ضعیف به نظر می‌رسیدیم. نزدیک بود گل بزنیم و نتیجه را ۲-۴ کنیم اما گل پنجم را دریافت کردیم.»

درباره آینده

«موضوع شغلم نیست. مسئله کمک به تیم است و این همان چیزی است که اهمیت دارد.»

آیا رومرو از شما خواست این تغییر را انجام دهید یا تصمیم خودتان بود؟

«البته تصمیم خودم بود.»

ماموریت غیرممکن

«من این‌طور به آن نگاه نمی‌کنم. می‌دانم در چه شرایطی قرار داریم. در هر مسابقه همیشه اتفاقی رخ می‌دهد. من تمایل دارم کارها را بهتر انجام دهم. سپس چنین اتفاقی رخ می‌دهد اما در حال حاضر شرایط همین است. حتی چنین اشتباهاتی هم ممکن است رخ دهد. در همان لحظه نمی‌توان توضیحی برای آن پیدا کرد.»

ادامه دادن به عنوان سرمربی

«البته.»

شوکه شدن رومرو و پالینیا

«این نتیجه برای بسیاری باورکردنی نیست.»

وضعیت کینسکی چگونه است؟

«حال او خوب نبود و عذرخواهی کرد. ما کنار او هستیم و از او حمایت می‌کنیم. چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد؛ این مسائل ممکن است پیش بیاید.»

