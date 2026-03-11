به گزارش ایلنا، سوت آغاز بازی در ورزشگاه اتلتیکو مادرید، شروع یک مسابقه فوتبال نبود؛ آغاز یک فیلم ترسناک ۱۷ دقیقه‌ای برای آنتونین کینسکی بود. ایگور تودور، سرمربی تاتنهام که تیمش در لیگ برتر انگلیس تنها یک قدم تا پرتگاه سقوط فاصله دارد، تصمیم گرفت در لیگ قهرمانان اروپا دست به یک خودکشی تاکتیکی بزند. او ویکاریو، سنگربان اصلی خود را روی نیمکت نشاند تا کینسکی، دروازه‌بان ذخیره‌اش را در یکی از مخوف‌ترین ورزشگاه‌های اروپا به میدان بفرستد؛ تصمیمی که تاوان آن یک آبروریزی تاریخی بود.

کمدی اشتباهات تاتنهام از دقیقه ۵ کلید خورد؛ جایی که لغزش کینسکی در شروع مجدد، یک فرش قرمز برای مثلث لوکمن، آلوارز و مارکوس یورنته پهن کرد تا گل اول به ثمر برسد. اما این پایان ماجرا نبود. در دقیقه ۱۳، فن‌ده‌فن به عنوان آخرین مدافع روی زمین سر خورد تا گریزمان در موقعیتی تک‌به‌تک اختلاف را دو برابر کند. شیرازه تاتنهام از هم پاشیده بود و تنها یک دقیقه بعد، اشتباه مرگبار کینسکی در ارسال پاس، مستقیماً به خولیان آلوارز رسید تا زهر نهایی را بریزد؛ گل سوم در دقیقه ۱۴!

در دقیقه ۱۷، تودور تیر خلاص را به دروازه‌بان ویران‌شده‌اش شلیک کرد. تابلوی تعویض بالا رفت و کینسکی در حالی که کاملاً از هم فروپاشیده بود، در میان تشویق‌های کنایه‌آمیز و ترحم‌برانگیز هواداران اتلتیکو، مستقیماً راهی تونل رختکن شد. ویکاریو به جای او وارد زمین شد، اما طوفان مادریدی‌ها آرام نگرفت؛ تنها ۴ دقیقه بعد از این تعویض تاریخی، لو نورمان گل چهارم را هم به تور دروازه تاتنهام چسباند تا شب سیاه لندنی‌ها در اسپانیا تکمیل شود. شبی که شاید برای همیشه به دوران حرفه‌ای کینسکی پایان داده باشد.

پل رابینسون، دروازه‌بان سابق انگلیس، در برنامه TNT Sports گفت: «من هرگز چنین چیزی در زمین فوتبال ندیده بودم. تصمیم ایگور تودور واقعاً عجیب بود. بله، دروازه‌بان اشتباه کرد، اما چنین کاری اعتمادبه‌نفس آنتونین کینسکی را نابود می‌کند.»

در انگلیس، رسانه‌ها عملکرد عجیب مربی تاتنهام «یک لحظه کابوس‌وار» توصیف شد و در برنامه CBS Sports Golazo از آن به عنوان «اشتباهی فاجعه‌بار» یاد کردند.

تندترین واکنش از جو هارت بود. دروازه‌بان سابق انگلیس که در فصل ۲۰۲۱–۲۰۲۰ برای تاتنهام بازی کرده بود گفت: «سعی می‌کنم بفهمم چه اتفاقی افتاد. قلبم کاملاً برای او شکسته است. او ۱۴ دقیقه وحشتناک داشت؛ با آن سر خوردن و گل سوم. واقعاً نمی‌دانم چه بگویم. برای این پسر خیلی ناراحتم. این تیم تاتنهام کاملاً سردرگم است.»

انتهای پیام/