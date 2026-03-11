اشلوت: مسئول وضعیت کنونی من هستم

به گزارش ایلنا، گل زودهنگام ماریو لمینا (دقیقه 7 ) در استانبول به این معنی است که قرمزها هفته آینده در آنفیلد و در بازی برگشت برای رسیدن به مرحله بعد می‌بایست اختلاف گل را جبران کنند. آرنه اشلوت در نشست خبری پس از بازی درباره شرایط تیمش صحبت کرد.

شباهت‌های این بازی با بازی در مرحله گروهی لیگ در ماه سپتامبر؟

فکر می‌کنم بازی را خیلی خوب شروع کردیم، حتی بهتر از سه ماه پیش. ما سه یا چهار موقعیت عالی داشتیم، که البته بزرگترین موقعیت زمانی بود که فلورین ویرتز به نظر می‌رسید که جلوی یک دروازه تقریباً خالی بود که می‌توانست آن توپ را وارد دروازه کند. ما نتوانستیم گل بزنیم. مانند دفعه قبل، زمانی که ما موقعیت‌هایمان را داشتیم، آن‌ها پنج ثانیه بعد اولین حمله خود را انجام دادند که منجر به کرنر شد.

شما باید برای روشی که آن‌ها هنگام داشتن موقعیت، انگار که آخرین شانس زندگی‌شان است، بازی می‌کنند، اعتبار قائل شوید. این قطعاً چیزی است که می‌توانیم از آن‌ها یاد بگیریم چون ما گاهی اوقات موقعیت‌هایمان را داریم و به نظر می‌رسد که فکر می‌کنیم ۱۰ موقعیت دیگر خواهیم داشت. بنابراین ما ۱-۰ عقب افتادیم و این کار را سخت‌تر هم می‌کند.

فرصت‌ها را به راحتی از دست دادید؟

من به این ناامیدی نمی‌گویم، بلکه این وضعیتی است که با آن روبرو هستیم و من مسئول آن هستم. من بخش بزرگی از این فصل را با رساندن توپ به یک سوم پایانی، رساندن آن‌ها به لحظاتی که فکر می‌کنید می‌توانید بیشتر به دست آورید، سپری کرده‌ام. اما امروز به اندازه کافی برای گلزنی موقعیت ایجاد کردیم. و البته، ما یک گل زدیم اما آن گل توسط وی‌ای‌آر رد شد.

گالاتاسرای چند موقعیت خوب را از دست داد. از نتیجه و باخت با یک گل راضی هستید؟

من فکر نمی‌کنم آن‌ها در نیمه دوم فرصت زیادی داشتند، اینطور نیست؟ آن‌ها بازیکنان خوبی دارند و تیم خوبی هستند، بنابراین همیشه فرصت‌هایی ایجاد خواهند کرد. آن‌ها در خانه پنج گل به یوونتوس زدند، بنابراین این نشان می‌دهد که چه توانایی‌هایی دارند. ما فرصت‌های بسیار خوبی داشتیم، تک به نک با دروازه‌بان، و متأسفانه نتوانستیم گل بزنیم. اما باز هم، همانطور که باید برای نحوه گلزنی آن‌ها اعتبار قائل شوم، باید برای نحوه دفاع کردنشان نیز اعتبار قائل شوم، زیرا آن‌ها به مبارزه ادامه می‌دهند و خود را جلوی توپ‌ها می‌اندازند. و در آن لحظه که هوگو اکیتیکه موقعیت تک به تک داشت، دروازه‌بان‌شان آنجا بود تا یک سیو بسیار مهم انجام دهد.

