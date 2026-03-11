فوری: منیر الحدادی در آستانه فسخ قرارداد با استقلال

به گزارش ایلنا و به نقل از آفریکافوت و بر اساس اطلاعات اختصاصی این رسانه، منیر الحدادی، مهاجم مراکشی استقلال، به‌طور رسمی از مدیران این باشگاه ایرانی درخواست کرده است که قرارداد او را فسخ کنند. منابع نزدیک به این بازیکن اعلام کرده‌اند که دلیل این درخواست، شرایط کشور طی روزهای اخیر است.

این رسانه نوشته است مهاجم سابق بارسلونا دیگر آینده‌ای برای خود در لیگ برتر ایران متصور نیست. به دلیل حمله تجاوزکارانه آمریکا و رژیم اشغالگر به کشور، اولویت او از اهداف ورزشی به حفظ امنیت شخصی تغییر کرده است. منابع آگاه می‌گویند الحدادی به دنبال یک فسخ توافقی با باشگاه است تا بتواند آزادانه تیم جدیدی پیدا کند؛ باشگاهی که در آن شرایط حضور در زمین مسابقه را داشته باشد.

این درخواست در حالی مطرح شده که چند روز قبل او خروجی پرماجرا و دشوار از ایران را تجربه کرده بود. با متوقف شدن ناگهانی پروازهای تجاری در پی تنش‌های منطقه‌ای، الحدادی مجبور شد مسیر زمینی را انتخاب کند و از طریق مرز وارد ترکیه شود. او سپس از آنجا راهی اسپانیا شد و در حال حاضر در این کشور حضور دارد و منتظر است تا وضعیت قراردادش از راه دور مشخص شود.

این بازیکن پیش‌تر در صفحه اینستاگرام خود نیز به شرایط آشفته زمان خروجش اشاره کرده بود. او توضیح داد که برای ترک ایران آماده پرواز بوده اما درست در حالی که مسافران داخل هواپیما حضور داشتند، پرواز لغو شد و همه مجبور شدند پیش از برخاستن از هواپیما پیاده شوند.

در شرایطی که حملات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران باعث ایجاد وضعیت خاص در کشور شده، مسابقات لیگ برتر فوتبال نیز فعلاً متوقف شده است. باشگاه استقلال همانند بسیاری از تیم‌های لیگ برتری، با توجه به مسائل امنیتی بازیکنان خارجی خود از جمله منیر الحدادی را به کشورهایشان فرستاده و تمرینات تیم نیز فعلاً برگزار نمی‌شود.

در حال حاضر وضعیت ادامه رقابت‌های لیگ برتر مشخص نیست و مسئولان فوتبال ایران باید در روزهای آینده درباره زمان و نحوه از سرگیری مسابقات تصمیم‌گیری کنند که این موضوع کاملاً به شرایط کشور بستگی دارد.

