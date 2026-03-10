خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تاجرنیا: تجزیه ایران توهمی شکست‌خورده است

کد خبر : 1760943
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال با تأکید بر حفظ تمامیت ارضی کشور گفت: ایده تجزیه ایران نه یک واقعیت، بلکه توهمی است که هیچ‌گاه با اراده ملت ایران به نتیجه نخواهد رسید.

به گزارش ایلنا، دکتر علی تاجرنیا، سرپرست مدیرعاملی و رئیس هیأت‌مدیره باشگاه استقلال در واکنش به برخی اظهارنظرها درباره تجزیه ایران اظهار کرد: در روزهایی که به دنبال تجاوز بیگانگان به میهن عزیزمان، موضوع تجزیه و از دست رفتن خاک ایران از سوی برخی مطرح می‌شود، باید یادآور شد که ایران صرفاً یک نقشه جغرافیایی نیست که بتوان آن را با طرح‌ها و نقشه‌های سیاسی تکه‌تکه کرد.

وی ادامه داد: ایران حاصل قرن‌ها تاریخ، فرهنگ مشترک و پیوند عمیق میان مردمانی است که با وجود همه تفاوت‌ها، سرنوشت خود را در کنار یکدیگر تعریف کرده‌اند. در طول تاریخ نیز قدرت‌های بیرونی و گاهی خطاهای درونی بارها تلاش کرده‌اند این سرزمین را تضعیف کنند؛ از جنگ و تحریم گرفته تا تحریک اختلاف‌های قومی و منطقه‌ای.

سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال افزود: تجربه تاریخی نشان داده که ایده تجزیه ایران بیش از آنکه یک واقعیت باشد، توهم و آرزویی شکست‌خورده است و هیچ پروژه‌ای برای تجزیه ایران، چه از بیرون طراحی شود و چه از درون تبلیغ شود، با اراده ملت ایران سازگار نیست.

تاجرنیا در پایان تأکید کرد: ایران خانه مشترک همه ایرانیان است و حفظ تمامیت ارضی آن خط قرمزی است که هیچ جریان سیاسی و هیچ قدرت خارجی نمی‌تواند آن را زیر سؤال ببرد. تجزیه ایران هرگز به واقعیت تبدیل نخواهد شد، زیرا این سرزمین نه با زور قدرت‌ها شکل گرفته و نه با نقشه آنها از بین خواهد رفت، بلکه با اراده مردمی پابرجاست که ایران را هویت و آینده مشترک خود می‌دانند. بدون تردید پس از این جنگ تحمیلی و تجاوز صورت‌گرفته نیز ایران در همین جغرافیا و با همین مردم به حیات پرافتخار خود ادامه خواهد داد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل