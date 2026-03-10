به گزارش ایلنا، دکتر علی تاجرنیا، سرپرست مدیرعاملی و رئیس هیأت‌مدیره باشگاه استقلال در واکنش به برخی اظهارنظرها درباره تجزیه ایران اظهار کرد: در روزهایی که به دنبال تجاوز بیگانگان به میهن عزیزمان، موضوع تجزیه و از دست رفتن خاک ایران از سوی برخی مطرح می‌شود، باید یادآور شد که ایران صرفاً یک نقشه جغرافیایی نیست که بتوان آن را با طرح‌ها و نقشه‌های سیاسی تکه‌تکه کرد.

وی ادامه داد: ایران حاصل قرن‌ها تاریخ، فرهنگ مشترک و پیوند عمیق میان مردمانی است که با وجود همه تفاوت‌ها، سرنوشت خود را در کنار یکدیگر تعریف کرده‌اند. در طول تاریخ نیز قدرت‌های بیرونی و گاهی خطاهای درونی بارها تلاش کرده‌اند این سرزمین را تضعیف کنند؛ از جنگ و تحریم گرفته تا تحریک اختلاف‌های قومی و منطقه‌ای.

سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال افزود: تجربه تاریخی نشان داده که ایده تجزیه ایران بیش از آنکه یک واقعیت باشد، توهم و آرزویی شکست‌خورده است و هیچ پروژه‌ای برای تجزیه ایران، چه از بیرون طراحی شود و چه از درون تبلیغ شود، با اراده ملت ایران سازگار نیست.

تاجرنیا در پایان تأکید کرد: ایران خانه مشترک همه ایرانیان است و حفظ تمامیت ارضی آن خط قرمزی است که هیچ جریان سیاسی و هیچ قدرت خارجی نمی‌تواند آن را زیر سؤال ببرد. تجزیه ایران هرگز به واقعیت تبدیل نخواهد شد، زیرا این سرزمین نه با زور قدرت‌ها شکل گرفته و نه با نقشه آنها از بین خواهد رفت، بلکه با اراده مردمی پابرجاست که ایران را هویت و آینده مشترک خود می‌دانند. بدون تردید پس از این جنگ تحمیلی و تجاوز صورت‌گرفته نیز ایران در همین جغرافیا و با همین مردم به حیات پرافتخار خود ادامه خواهد داد.

