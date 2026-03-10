دعوت سخنگوی وزارت خارجه از تیم فوتبال زنان برای بازگشت به ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به برخی تحولات اخیر، از بانوان عضو تیم فوتبال زنان خواست بدون نگرانی به کشور بازگردند.

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به برخی اظهارات و تحولات اخیر درباره ورزشکاران ایرانی، از اعضای تیم فوتبال زنان ایران خواست به کشور بازگردند.

بقائی با انتقاد از آنچه «روایت‌سازی برخی طرف‌ها» خواند، اظهار کرد: در حالی که در حمله‌ای در شهر میناب ۱۷۰ دانش‌آموز دختر جان خود را از دست دادند، اکنون همان طرف‌ها به نام «نجات» به دنبال ایجاد فشار و فضاسازی درباره بانوان ورزشکار ایرانی هستند.

سخنگوی وزارت خارجه در ادامه خطاب به اعضای تیم فوتبال زنان ایران گفت: ایران با آغوش باز منتظر شماست؛ نگران نباشید و به خانه برگردید.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
