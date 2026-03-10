دعوت سخنگوی وزارت خارجه از تیم فوتبال زنان برای بازگشت به ایران
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به برخی اظهارات و تحولات اخیر درباره ورزشکاران ایرانی، از اعضای تیم فوتبال زنان ایران خواست به کشور بازگردند.
بقائی با انتقاد از آنچه «روایتسازی برخی طرفها» خواند، اظهار کرد: در حالی که در حملهای در شهر میناب ۱۷۰ دانشآموز دختر جان خود را از دست دادند، اکنون همان طرفها به نام «نجات» به دنبال ایجاد فشار و فضاسازی درباره بانوان ورزشکار ایرانی هستند.
سخنگوی وزارت خارجه در ادامه خطاب به اعضای تیم فوتبال زنان ایران گفت: ایران با آغوش باز منتظر شماست؛ نگران نباشید و به خانه برگردید.