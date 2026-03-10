امباپه با انتخاب رئال مادرید ریسک خطرناکی انجام داد

به گزارش ایلنا، میشل پلاتینی، اسطوره فوتبال فرانسه، در گفت‌وگویی با برنامه «After Foot» از رادیو RMC به بررسی شرایط و عملکرد کیلیان امباپه، کاپیتان فعلی تیم ملی فرانسه، پرداخت.

هر دو بازیکن در دوره‌های متفاوتی از تاریخ فوتبال فرانسه نقش رهبر تیم ملی را بر عهده داشته‌اند؛ پلاتینی در دهه ۱۹۸۰ یکی از چهره‌های اصلی فوتبال جهان بود و امباپه نیز در سال‌های اخیر به عنوان یکی از بزرگ‌ترین ستاره‌های نسل جدید شناخته می‌شود. پلاتینی درباره انتقال امباپه به رئال مادرید گفت: «کیلیان امباپه با رفتن به رئال مادرید ریسک بزرگی کرد. انتظارها از او بسیار زیاد است، اما او خیلی خوب بازی می‌کنددر واقع گل‌های زیادی می‌زند.»

این اسطوره فرانسوی در ادامه به تغییر نقش امباپه در زمین اشاره کرد و معتقد است شیوه بازی او نسبت به سال‌های گذشته متفاوت شده است. به باور پلاتینی، امباپه حالا بیش از هر زمان دیگری در قالب یک مهاجم تمام‌کننده ظاهر می‌شود و نقش خلاقانه و بازی‌سازی که در گذشته بیشتر از او دیده می‌شد کمتر در بازی‌هایش دیده می‌شود.

او توضیح داد: «الان امباپه در خط حمله و به عنوان مهاجم مرکزی بازی می‌کند و از او انتظار دارند موقعیت‌ها را تمام کند. قبلاً کمی بیشتر در جریان بازی مشارکت داشت و نقش بزرگ‌تری در ساخت حملات ایفا می‌کرد. امروز تمرکز او کاملاً روی تمام کردن موقعیت‌هاست. شاید هم از او خواسته می‌شود که این‌گونه بازی کند.»

با این حال آمار این مهاجم فرانسوی در رئال مادرید بسیار چشمگیر بوده است. امباپه از زمان پیوستن به این تیم در مجموع رقابت‌ها ۳۳ بار به میدان رفته و موفق شده ۳۸ گل به ثمر برساند و ۶ پاس گل نیز ثبت کند.

پلاتینی همچنین معتقد است حضور امباپه در جناحین در سال‌های گذشته تأثیر متفاوتی بر جریان بازی تیمش داشت: «وقتی در جناحین بازی می‌کرد، تحرک بیشتری داشت، بیشتر می‌دوید و سانترهای بیشتری ارسال می‌کرد. او بازیکن تیمی‌تری بود. حالا از او خواسته می‌شود بیشتر نقش گلزن را ایفا کند و او هم این کار را به خوبی انجام می‌دهد.»

او در پایان بار دیگر از کیفیت بالای امباپه تمجید کرد و تأکید داشت که همچنان این ستاره را یکی از بازیکنان فوق‌العاده فوتبال می‌داند. پلاتینی همچنین اشاره کرد که هرگز گفت‌وگوی مستقیمی با امباپه نداشته و تنها از طریق تماشای بازی‌هایش در تلویزیون عملکرد او را دنبال کرده است، اما نمایش‌های این مهاجم فرانسوی را «فوق‌العاده» توصیف کرد.

