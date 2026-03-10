خبر امیدوارکننده برای پاریسنژرمن در آستانه تقابل با چلسی
بازگشت ژوائو نوس به تمرینات گروهی پاریسنژرمن، روحیه این تیم را پیش از دیدار حساس مقابل چلسی بالا برد و کادر فنی را نسبت به وضعیت ترکیب خود خوشبینتر کرد.
به گزارش ایلنا، ژوائو نوس، هافبک پرتغالی پاریسنژرمن، پس از پشت سر گذاشتن دوره مصدومیت مچ پا دوباره در تمرینات تیمش حاضر شد؛ اتفاقی که میتواند پیش از رویارویی مهم با چلسی در مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا خبر مثبتی برای کادر فنی این تیم باشد.
این بازیکن در دیدار ۲۵ فوریه برابر موناکو از ناحیه مچ پای چپ دچار آسیب شد و به همین دلیل دو مسابقه اخیر تیمش را از دست داد؛ شکست ۳ بر ۱ مقابل موناکو در هفته گذشته و همچنین پیروزی یک بر صفر برابر لوآور در ۲۸ فوریه بدون حضور او رقم خورد.
با این حال صبح سهشنبه نوس به تمرینات گروهی پاریسیها بازگشت و در بخش ابتدایی تمرین که برای رسانهها باز بود، بدون محدودیت در تمرین معروف «تورو» شرکت کرد. حضور او در این شرایط باعث شده احتمال قرار گرفتن نامش در فهرست پاریسنژرمن برای دیدار چهارشنبه شب برابر چلسی در بازی رفت مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا افزایش پیدا کند.
در سوی دیگر، فابیان روئیز همچنان شرایط متفاوتی دارد. هافبک اسپانیایی پاریسنژرمن که با مصدومیت زانو دست و پنجه نرم میکند، هنوز به تمرینات تیم برنگشته و در تمرینات اخیر نیز غایب بوده است.