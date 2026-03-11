گزینه‌ای که پرز هنوز فراموش نمی‌کند
در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره آینده نیمکت رئال مادرید ادامه دارد، شبکه ESPN گزارش داده فلورنتینو پرز همچنان بازگشت زین‌الدین زیدان به هدایت کهکشانی‌ها را یکی از گزینه‌های جدی خود می‌داند.

به گزارش ایلنا، ابهام درباره آینده نیمکت رئال مادرید دوباره به یکی از موضوعات اصلی اطراف این باشگاه تبدیل شده است. از زمانی که آلوارو آربلوآ در ژانویه گذشته جای ژابی آلونسو را روی نیمکت کهکشانی‌ها گرفت، وضعیت فنی تیم ثبات لازم را نداشته و حالا صحبت از تغییرات احتمالی در سانتیاگو برنابئو بیش از هر زمان دیگری مطرح می‌شود.

نتایج پرنوسان رئال در هفته‌های اخیر و عقب افتادن این تیم از بارسلونا در رقابت قهرمانی لالیگا، فشارها روی آربلوآ را افزایش داده است. مادریدی‌ها که اکنون در جایگاه دوم جدول قرار دارند، برای بازگشت به مسیر موفقیت به دنبال راه‌حلی سریع هستند و همین موضوع باعث شده نام چند مربی سرشناس برای هدایت تیم در آینده مطرح شود.

در میان گزینه‌های احتمالی، یورگن کلوپ یکی از مهم‌ترین نام‌ها به شمار می‌آید. سرمربی پیشین لیورپول که پس از ترک آنفیلد در تابستان ۲۰۲۴ از مربیگری فاصله گرفت و اکنون مدیر بخش فوتبال مجموعه ردبول است، هنوز به نیمکت تیمی برنگشته است. با این حال بسیاری معتقدند پیشنهاد رئال مادرید می‌تواند او را دوباره به دنیای مربیگری بازگرداند. در کنار کلوپ، نام‌هایی مانند ماسیمیلیانو آلگری، سرمربی کنونی میلان، و اونای امری که با استون ویلا عملکرد موفقی داشته نیز در میان گزینه‌های مورد توجه مدیران باشگاه دیده می‌شود.

با این حال گزارش شبکه «ESPN» توجه‌ها را به گزینه‌ای متفاوت جلب کرده است. بر اساس این گزارش، فلورنتینو پرز همچنان به بازگشت زین‌الدین زیدان امیدوار است و این احتمال را کاملاً منتفی نمی‌داند. رئیس رئال مادرید معتقد است زیدان شخصیتی دارد که می‌تواند بار دیگر نظم و اقتدار را به رختکن پرستاره این تیم بازگرداند.

گزینه‌ای که پرز هنوز فراموش نمی‌کند

زیدان در دو مقطع حضور خود روی نیمکت رئال مادرید افتخارات زیادی کسب کرد و مهم‌ترین آن‌ها سه قهرمانی پیاپی در لیگ قهرمانان اروپا بود. اسطوره فرانسوی از ژوئن ۲۰۲۱ تاکنون هدایت هیچ تیمی را بر عهده نگرفته و همچنان دور از نیمکت‌ها بوده است.

با این حال بازگشت احتمالی او به برنابئو بدون مانع نیست. گفته می‌شود زیدان همچنان به هدایت تیم ملی فرانسه علاقه دارد و احتمالاً منتظر پایان جام جهانی ۲۰۲۶ است تا در صورت فراهم بودن شرایط، سکان هدایت خروس‌ها را در دست بگیرد. با وجود این، فلورنتینو پرز امیدوار است رابطه نزدیکش با زیدان بتواند او را متقاعد کند تا برای سومین بار هدایت رئال مادرید را بپذیرد.

