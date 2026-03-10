قدرت مالی نیوکسل در برابر بارسلونا
باشگاه نیوکسل پس از واگذاری به صندوق سرمایهگذاری عمومی عربستان در سال ۲۰۲۱، با سرمایهگذاری سنگین وارد بازار نقلوانتقالات شد و در پنج فصل اخیر حدود ۸۰۰ میلیون یورو برای جذب بازیکنان جدید هزینه کرده است.
به گزارش ایلنا، بارسلونا امشب در ورزشگاه سنتجیمز پارک میهمان نیوکسل است؛ دیدار رفت مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا که علاوه بر اهمیت فنی، از نظر اقتصادی نیز تقابل دو باشگاه با شرایط کاملاً متفاوت به شمار میرود. در حالی که بارسا طی سالهای اخیر زیر فشار قوانین فرپلی مالی لالیگا ناچار بوده بازار نقلوانتقالات محدودی داشته باشد و اغلب تنها پس از فروش بازیکنان امکان خرید پیدا کند، شرایط در سمت مقابل کاملاً متفاوت است.
نیوکسل یکی از باشگاههای قدیمی و پرافتخار فوتبال انگلیس با چهار قهرمانی در لیگ این کشور محسوب میشود. با این حال نقطه عطف تاریخ معاصر این باشگاه به اکتبر ۲۰۲۱ بازمیگردد؛ زمانی که صندوق سرمایهگذاری عمومی عربستان با پرداخت بیش از ۳۵۰ میلیون یورو مالکیت باشگاه را به دست گرفت. از آن زمان مسیر باشگاه تغییر کرد و نیوکسل دیگر تیمی نبود که مدام میان لیگ برتر و چمپیونشیپ در رفتوآمد باشد؛ بلکه به باشگاهی باثباتتر و مدعیتر تبدیل شد که حتی توانست دوباره سهمیه لیگ قهرمانان اروپا را به دست آورد.
فصل ۲۰۲۶‑۲۰۲۵ دومین حضور نیوکسل در لیگ قهرمانان از زمان ورود مالکان جدید در حدود پنج سال گذشته به شمار میرود. صندوق سرمایهگذاری عمومی عربستان که ریاست آن را محمد بن سلمان بر عهده دارد، دارایی خالصی بیش از ۵۶۲ میلیارد یورو در اختیار دارد و همین پشتوانه مالی قدرتمند امکان سرمایهگذاری گسترده در ترکیب تیم را فراهم کرده است. هدف مدیران باشگاه نیز روشن است؛ ساخت تیمی که بتواند در سالهای آینده با قدرتهای سنتی لیگ برتر، معروف به «بیگ سیکس»، رقابت جدی داشته باشد.
با وجود این، سرمایهگذاریهای انجامشده هنوز ساختار رقابتی فوتبال انگلیس را به طور کامل دگرگون نکرده و حتی در مقایسه با برخی باشگاهها مانند چلسی یا منچسترسیتی در مقاطعی با احتیاط بیشتری همراه بوده است. با این حال تفاوت شرایط نیوکسل نسبت به دوران پیش از مالکیت عربستان کاملاً محسوس است.
پیش از سال ۲۰۲۱، بیشترین هزینه نقلوانتقالاتی باشگاه در یک فصل به فصل ۲۰۱۶‑۲۰۱۵ بازمیگشت که حدود ۱۰۸ میلیون یورو خرج خرید بازیکن شد؛ رقمی که مالکان جدید در سالهای اخیر چندین بار از آن عبور کردهاند. در پنج فصل گذشته مجموع هزینه نیوکسل در بازار نقلوانتقالات به حدود ۷۸۶ میلیون یورو رسیده؛ رقمی نزدیک به ۸۰۰ میلیون یورو که صرف جذب بازیکنانی مانند الکساندر ایساک، برونو گیمارش و ساندرو تونالی شده است.
در این میان فصل ۲۰۲۶‑۲۰۲۵ نقطه اوج سرمایهگذاریهای باشگاه محسوب میشود. تابستان گذشته پرخرجترین پنجره نقلوانتقالاتی تاریخ نیوکسل رقم خورد؛ جایی که این باشگاه ۲۷۸ میلیون یورو برای تقویت ترکیب خود هزینه کرد. در همین دوره نیک وولتماده با انتقالی ۷۵ میلیون یورویی به تیم پیوست و پس از الکساندر ایساک که با ۷۸ میلیون یورو گرانترین خرید تاریخ باشگاه است، به دومین انتقال بزرگ تاریخ نیوکسل تبدیل شد. البته باشگاه بخشی از این هزینهها را با فروش بازیکنان جبران کرد و از محل خروجیها حدود ۱۷۶ میلیون یورو درآمد به دست آورد.
نیوکسل فصل گذشته نیز با قهرمانی در جام اتحادیه انگلیس به انتظار طولانی هواداران برای کسب یک جام داخلی پایان داد و نخستین عنوان داخلی خود پس از حدود ۷۰ سال را جشن گرفت. اکنون که «کلاغها» به یکی از ثروتمندترین و جاهطلبترین باشگاههای لیگ برتر تبدیل شدهاند، به نظر میرسد برنامه آنها برای تثبیت جایگاه در میان قدرتهای فوتبال انگلیس تازه آغاز شده است.