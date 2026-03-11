به گزارش ایلنا، ماجرا با شکستن سکوتی طولانی از سوی ژاوی هرناندس آغاز شد. سرمربی سابق بارسلونا که پس از جدایی پرحاشیه‌اش از این تیم مدت‌ها ترجیح داده بود سکوت کند، در یک گفت‌وگوی جنجالی از فردی نام برد که به اعتقاد او نفوذی فراتر از حد انتظار در ساختار مدیریتی باشگاه دارد؛ چهره‌ای که ژاوی او را قدرت واقعی پشت‌پرده در بارسلونا معرفی کرد: آلخاندرو اچه‌وریا.

نام اچه‌وریا شاید برای بسیاری از هواداران فوتبال چندان شناخته‌شده نباشد، اما در حلقه مدیریتی باشگاه بارسلونا او را به عنوان نزدیک‌ترین و مورد اعتمادترین فرد خوان لاپورتا می‌شناسند. نکته قابل توجه این است که او با وجود نفوذ گسترده در تصمیمات مهم باشگاه، هیچ سمت رسمی در ساختار اداری بارسلونا ندارد. با این حال گفته می‌شود در بسیاری از جلسات کلیدی باشگاه حضور دارد و در موضوعاتی مانند مذاکرات نقل‌وانتقالاتی یا تصمیم‌گیری درباره آینده کادر فنی، نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کند؛ تا جایی که بسیاری معتقدند رد پای او در پشت بسیاری از تصمیمات بزرگ باشگاه دیده می‌شود.

ژاوی در مصاحبه اخیرش مدعی شد برخلاف آنچه تصور می‌شد، تصمیم نهایی برای پایان همکاری او تنها از سوی لاپورتا گرفته نشده بود و اچه‌وریا نقش اصلی را در این ماجرا ایفا کرده است. او حتی با لحنی گلایه‌آمیز از فردی یاد کرد که زمانی رابطه‌ای نزدیک با او داشت و گفت اچه‌وریا در نهایت از پشت به او ضربه زده است.

به گفته سرمربی سابق بارسا، این چهره نزدیک به لاپورتا با نفوذ در فضای رختکن تلاش کرده بود شرایط را علیه کادر فنی تغییر دهد. ژاوی معتقد است گزارش‌هایی که از داخل تیم به بازیکنان منتقل می‌شد، به شکلی جهت‌دار فضای بی‌اعتمادی ایجاد کرد. طبق ادعای او، شایعه‌ای در میان برخی بازیکنان کلیدی پخش شده بود مبنی بر این که ژاوی فهرستی از بازیکنان مازاد تهیه کرده و قصد دارد در آینده نزدیک تغییرات گسترده‌ای در ترکیب ایجاد کند؛ موضوعی که به تدریج فاصله میان بازیکنان و کادر فنی را بیشتر کرد و در نهایت به تضعیف موقعیت ژاوی روی نیمکت انجامید.

افشاگری‌های ژاوی تنها به داستان جدایی خودش محدود نمی‌شود. او در بخش دیگری از صحبت‌هایش مدعی شد اچه‌وریا نقشی تعیین‌کننده در ناکام ماندن پروژه بازگشت لیونل مسی در تابستان ۲۰۲۳ داشته است. در آن مقطع بسیاری تصور می‌کردند همه شرایط برای بازگشت ستاره آرژانتینی به نوکمپ مهیا شده است، اما در نهایت این انتقال هرگز عملی نشد.

ژاوی ادعا می‌کند نفوذ اچه‌وریا بر لاپورتا در لحظات پایانی مسیر این تصمیم را تغییر داد. به گفته او، اچه‌وریا به رئیس باشگاه هشدار داده بود که بازگشت مسی ممکن است تعادل قدرت در باشگاه را تغییر دهد و حتی موقعیت مدیریتی لاپورتا را تحت تأثیر قرار دهد. او با مطرح کردن احتمال شکل‌گیری فضای دوقطبی در باشگاه، لاپورتا را متقاعد کرد که از این انتقال صرف‌نظر کند؛ تصمیمی که در نهایت باعث شد مسی راهی لیگ آمریکا شود.

ارتباط اچه‌وریا با بارسلونا به دوره نخست ریاست خوان لاپورتا بازمی‌گردد. او که برادرزن سابق لاپورتا محسوب می‌شود، در سال ۲۰۰۵ با یک جنجال سیاسی بزرگ روبه‌رو شد. انتشار خبر عضویت او در بنیاد فرانسیسکو فرانکو، دیکتاتور پیشین اسپانیا، موجی از انتقادها را در کاتالونیا به همراه داشت و در نهایت باعث شد از هیئت مدیره باشگاه استعفا دهد.

با وجود آن اتفاق، ارتباط نزدیک او با لاپورتا هرگز قطع نشد. در دوره دوم ریاست لاپورتا، اچه‌وریا بار دیگر به عنوان یک مشاور غیررسمی اما بسیار تأثیرگذار در کنار رئیس باشگاه دیده شد. گفته می‌شود او نقش مهمی در انتخاب دکو به عنوان مدیر ورزشی داشته و همچنان در بسیاری از تصمیم‌های مهم باشگاه اثرگذار است.

همین حضور پرنفوذ اما غیررسمی باعث شده برای بسیاری از سوسیوهای بارسلونا پرسش‌هایی جدی درباره شفافیت مدیریتی در باشگاه شکل بگیرد؛ اینکه چگونه فردی بدون جایگاه رسمی، چنین نقش مهمی در تعیین مسیر یکی از بزرگ‌ترین باشگاه‌های فوتبال جهان ایفا می‌کند.

