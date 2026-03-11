ابهام در آینده لواندوفسکی در بارسلونا

روبرت لواندوفسکی اعلام کرد هنوز درباره ادامه حضورش در بارسلونا تصمیم قطعی نگرفته و آینده‌اش در این باشگاه اسپانیایی همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

به گزارش ایلنا، گمانه‌زنی‌ها درباره آینده روبرت لواندوفسکی در بارسلونا همچنان ادامه دارد و بسیاری معتقدند احتمال دارد این مهاجم باتجربه در پایان فصل جاری از این باشگاه جدا شود. با این حال خود او هنوز تصمیم نهایی‌اش را اعلام نکرده است؛ موضوعی که حتی پس از اظهارات همسرش در ماه ژانویه هم روشن نشد. او در آن زمان گفته بود احتمال دارد این فصل، آخرین فصل حضور لواندوفسکی در بارسلونا باشد.

با وجود این صحبت‌ها، لواندوفسکی در گفت‌وگویی با اتلتیک تأکید کرد که هنوز به جمع‌بندی قطعی نرسیده است. او گفت: «نمی‌دانم، باید آن را حس کنم. در حال حاضر نمی‌توانم درباره تصمیمی که خواهم گرفت چیزی بگویم چون حتی ۵۰ درصد هم مطمئن نیستم که کدام مسیر را می‌خواهم انتخاب کنم. با سن و تجربه‌ای که دارم لازم نیست همین حالا تصمیم بگیرم. شاید سه ماه دیگر مجبور باشم این کار را انجام دهم اما حتی در آن صورت هم تحت فشار نیستم. باید کم‌کم آن را احساس کنم تا وقتی درباره آینده‌ام صحبت می‌کنیم تصمیم‌گیری آسان‌تر باشد.»

با وجود ابهام درباره آینده، لواندوفسکی تأکید کرد که دوران حضورش در بارسلونا برای او تجربه‌ای ارزشمند بوده است. او در این باره اظهار داشت: «حضور در بارسلونا در این چند سال به من اجازه داد ببینم برای پیش بردن باشگاه چه میزان تعهد و کار سخت لازم است. جاه‌طلبی زیادی در اینجا وجود دارد و ایمان بزرگی به آینده دیده می‌شود.»

مهاجم لهستانی همچنین رابطه خوبی با خوان لاپورتا دارد؛ رئیس باشگاهی که نقش مهمی در انتقال او به بارسلونا ایفا کرد. به همین دلیل نیز لواندوفسکی در فضای انتخابات ریاست باشگاه از او حمایت می‌کند. او در این خصوص گفت: «برای باشگاهی مانند بارسلونا، ثبات و اعتماد به پروژه بلندمدت بسیار اساسی است. من به تداوم و به افرادی که واقعاً ارزش‌ها و هویت این باشگاه را درک می‌کنند ایمان دارم.»

